Infiltrazioni al PalAlberti: la società sportiva incontra l’Amministrazione Comunale

Tramite un comunicato, la società Barcellona Basket rende noto di aver incontrato il Vice Sindaco Nicola Barbera e l’Assessore allo Sport Roberto Molino, per la risoluzione delle problematiche legate alla copertura del PalAlberti.

Un incontro necessario dopo il trasferimento, domenica 9 novembre, della gara contro la Virtus Matera a San Filippo del Mela a causa delle gravi infiltrazioni d’acqua provocate dalle intense piogge.

Nel corso del confronto, i due assessori hanno garantito che nella giornata odierna sarebbe stato informato il Sindaco e avviate le valutazioni per individuare soluzioni tampone immediate, in vista di un intervento che ormai risulta essere urgente e inevitabile.

La società ha ribadito il forte investimento economico e umano messo in campo per rilanciare la pallacanestro a Barcellona Pozzo di Gotto, sottolineando l’importanza di poter contare su un impianto idoneo, all’altezza della passione dimostrata dal pubblico giallorosso.

*Immagine in evidenza di SSD Barcellona Basket.