“I Bambini pensano grande”: approfondimento sui temi dell’educazione a Santa Lucia del Mela

Giovedì 20 novembre alle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale “Elvira Giorgianni Sellerio” di Santa Lucia del Mela, si terrà l’evento “I Bambini pensano grande”: un percorso di approfondimento sui temi dell’educazione.
Durante l’evento verranno presentati i nuovi progetti Sellerio dedicati ai bambini e agli insegnanti insieme all’esperta di letteratura per l’infanzia Francesca Mignemi.
Dopo i saluti istituzionali dell’On. Matteo Sciotto, Sindaco di S. Lucia del Mela ed Elisa Calabrò, Presidente di Ossidi di Ferro, interverrà e dialogherà con Francesca Mignemi, Antonio Sellerio, Direttore Editoriale Sellerio Editore.