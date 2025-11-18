“Diamo voce alle donne invisibili”: la Sezione FIDaPA Merì-Valle del Mela e il Parco Corolla insieme nell’iniziativa

Un progetto per sensibilizzare sulla violenza di genere in tutte le sue forme e lanciare alle vittime un messaggio di ascolto e comprensione

L’iniziativa “Parole Sospese – Diamo Voce alle Donne Invisibili”, della FIDaPA BPW – sezione Merì- Valle del Mela è stata colta al volo dalla proprietà e dalla direzione del Parco Corolla.

Sono stati infatti messi a disposizione gli spazi del Parco Commerciale per avviare il progetto ideato da una socia young della sezione, la dottoressa Martina Caminiti.

A partire dallo scorso fine settimana, i visitatori del parco possono scorgere tre piccole urne rosse, che rappresentano un luogo virtuale in cui lasciare un pensiero.

“Le urne – dichiara la Presidente di sezione Sara Caminiti – sono simbolo di ascolto e accoglienza. Chiunque abbia voglia di comunicare un messaggio o lasciare una testimonianza, può farlo in maniera anonima, sapendo che all’apertura ci sarà qualcuno disposto ad ascoltarle, pur non riconoscendole.”

Dare voce alle donne e sensibilizzare sul tema

L’iniziativa nasce con l’intento di ridurre la percezione di distanza e sensibilizzare sulla violenza di genere in tutte le sue forme, anche quelle più sottili e quotidiane: parole che feriscono, gesti che umiliano, silenzi che isolano.

La violenza può colpire chiunque ci sia accanto: una figlia, una moglie, una sorella, un’amica. L’unico modo di sconfiggerla è condividere il dolore, affrontandolo e superando timori e ritrosie.

“A volte scrivere è il primo passo per liberarsi. Mettere un bigliettino nell’urna di #ParoleSospese – spiega Martina Caminiti – significa dar voce a ciò che non si riesce ancora a dire, ma che ha bisogno di uscire.”

L’apertura collettiva delle urne avverrà in prossimità della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: l’obiettivo ultimo è rompere il silenzio, creare una rete di sostegno e solidarietà e ricordare che la violenza non è ami un fatto isolato, ma una ferita che attraversa la società intera.