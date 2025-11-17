Tour Music Fest: il barcellonese Giuseppe Spadaro vola in finale

Il barcellonese Giuseppe Spadaro in finale al Tour Music Fest, la competizione che vantava la direzione artistica di Beppe Vessicchio

Il barcellonese Giuseppe Spadaro conquista il palco del Tour Music Fest 2025 a San Marino: il talentuoso chitarrista vola in finale al più grande music contest di Europa, che vantava la direzione artistica di Beppe Vessicchio, tragicamente scomparso lo scorso 8 novembre.

Giuseppe, dopo aver brillantemente superato le Live Audition della nuova edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest, volerà a San Marino per le finali nazionali della categoria Chitarristi Junior.

I prossimi obiettivi

Nuovo obiettivo di Giuseppe Paolo Spadaro, in arte Giuseppe Spadaro, è quello di guadagnarsi un posto nella finalissima europea del Tour Music Festival in programma il 30 Novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino al cospetto di Francesco Rapaccioli, Paola Folli e dell’attesissima Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tanti altri artisti di fama internazionale.

Alla finale avrebbe dovuto prendere parte in qualità di giudice anche Beppe Vessicchio, fra i direttori artistici del Festival prima della morte improvvisa.

La qualificazione e la corsa alla finale

Su oltre 28000 artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle Live Audition che ha toccato ben 13 paesi europei, Giuseppe Spadaro, 14 anni di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, ha già raggiunto una qualificazione importante.

Il giovane avrà la possibilità di performare su un palco ambitissimo e di sperare in un posto in finale europea per rappresentare la sua nazione e vincere gli importanti premi in palio. Fra questi, una borsa di studio presso Berklee – College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite, il vino lambrusco più bevuto al mondo, e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

Il musicista Giuseppe Spadaro ha convinto la commissione artistica del Tour Music Fest, formata da decine di esperti di musica e professionisti del settore, con il suo talento e la sua determinazione, dimostrando una grande capacità artistica e comunicativa, unita ad una grande musicalità.

Si tratta di qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di arrivare alla finalissima, palco che negli ultimi 17 anni ha visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta.

Le Finali del Tour Music Fest, si terranno dal 22 al 30 Novembre nella meravigliosa cornice della Repubblica di San Marino e vedranno esibirsi sui palchi più di 650 artisti provenienti da 13 nazioni europee, con oltre 50 eventi gratuiti tra concerti, music contest, masterclass, live show e DJ set, e al cospetto di grandi artisti e professionisti come Kara DioGuardi, Mylious Johnson, Ensi, Mazay DJ, Paola Folli, Francesco Rapaccioli, Andrea Rodini e i coach di Berklee College of Music.

Il prossimo appuntamento per Giuseppe Spadaro con il Tour Music Fest sarà il 23 Novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino per le finali nazionali della categoria Chitarristi Junior!