ioleggoperchè: le “recensioni cubiste” della Primaria Santa Venera

In occasione del festeggiamento per i 10 anni di #ioleggoperchè, sabato 15 novembre presso la libreria “L’Incanta Storie”, i bambini e le bambine della scuola primaria Santa Venera, appartenente all’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese”, – diretto dalla professoressa Francesca Canale – hanno partecipato al contest “Apri un libro, comincia la festa!” con un’installazione artistica proprio all’interno della libreria.

In vetrina e tra gli scaffali erano in mostra le loro “recensioni cubiste”, un modo originale e divertente di consigliare i libri preferiti, e soprattutto di conoscerli guardandoli da diversi punti di vista: autori, illustratori, editori e naturalmente temi, personaggi e generi.

Un entusiasta e organizzato comitato d’accoglienza ha accolto i numerosi visitatori, accolti in libreria per l’occasione, in un clima di festa e curiosità.

Il contest #ioleggoperchè

L’iniziativa “Io leggo perché” è realizzata su base nazionale, organizzata dall’Associazione Italiana Editori con il supporto del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione, per promuovere la lettura e sostenere le biblioteche scolastiche.

Durante la “Settimana delle donazioni”, chiunque può acquistare libri nelle librerie gemellate per donarli alle scuole. Al termine della raccolta, gli editori aggiungono altri volumi, contribuendo ad arricchire il patrimonio librario delle scuole.

La partecipazione a #ioleggoperché è un’occasione per unire la comunità scolastica e valorizzare il ruolo dei libri nella crescita personale e culturale degli studenti, nella convinzione che la lettura sia una porta aperta sul mondo, uno strumento di libertà e un investimento nel futuro.