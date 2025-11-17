I tre podisti barcellonesi in rappresentanza alla Maratona di Palermo

Tre podisti barcellonesi hanno preso parte nella mattinata di ieri, domenica 16 novembre, alla 30esima edizione della Maratona di Palermo. A rappresentare Barcellona Pozzo di Gotto nella celebre competizione sono stati gli atleti Antonino Aliquò, Tindaro Floramo e Antonino Sindoni, protagonisti di una prova di grande resistenza e determinazione.

La Maratona di Palermo, con un percorso tra i più suggestivi d’Italia, si è corsa in una splendida giornata soleggiata. La partenza ha avuto luogo da Piazza Ruggero Settimo, attraversando il Viale della Libertà, il Parco della Favorita, per poi raggiungere la zona di Mondello e rientrare nel cuore della città, passando dai Quattro Canti, dal Palazzo Reale e da Via Maqueda.

Due giri per la maratona (41km) e un giro per la mezza (21km), in un tracciato che unisce cultura, sport e paesaggi mozzafiato, impegnando circa 3000 podisti da oltre 50 paesi.

Tra gli atleti al via, c’erano anche gli appassionati maratoneti Nino Aliquò, Tindaro Floramo e Nino Sindoni, veterani nel campo della podistica amatoriale che, dopo le numerose competizioni internazionali e nazionali, si sono lanciati in questa nuova gara, completando il lungo percorso e collezionando un ottimo risultato, felici di aver portato la rappresentanza barcellonese nel capoluogo e mossi dal consueto sano e goliardico spirito agonistico.