Barcellona, “Città Aperta” propone istituzione del Garante della persona disabile

Tutela dei diritti, integrazione, inclusione sociale e contrasto alla discriminazione: questi gli obiettivi del Regolamento presentato dai Consiglieri Comunali di “Città Aperta” Antonio Dario Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti. Si tratta di una proposta di deliberazione per l’istituzione di un Garante dei diritti della persona disabile, una figura essenziale per il supporto delle persone con disabilità che vivono giornalmente il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, incontrando non poche difficoltà.

“Uno dei miei primi atti durante questa consiliatura è stato quello di proporre all’Ente l’istituzione della figura del Garante dei diritti della persona disabile – ha affermato Antonio Mamì – una mancanza che sentivo necessario colmare al fine di dare voce alle tante persone che, in questa città, hanno una disabilità e si scontrano giornalmente con le tante difficoltà che vanno dal vivere la città all’interazione con gli uffici e i servizi comunali”.

Il Regolamento presentato al Consiglio comunale, che verrà discusso durante la prossima seduta, si riferisce:

alla normativa nazionale, con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e ha posto l’Italia tra i paesi più avanzati nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità;

alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dalla legge 3 marzo 2019, n. 18, ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti della persona con disabilità;

alla legge regionale n. 47/12 ha istituito l'Autorità Garante della persona con disabilità;

alla deliberazione del Consiglio Comunale di Barcellona P.G., che ha integrato il proprio statuto comunale prevedendo la figura del Garante dei diritti della persona disabile.

Un passo concreto per l’inclusione

“Adesso, con questa proposta di deliberazione, propongo l’approvazione del Regolamento che consentirà finalmente di procedere alla nomina di una figura esperta che potrà fare da tramite tra chi la disabilità la vive e chi invece deve fare qualcosa per rendere l’inclusione reale e non una semplice attestazione di principio. Sono sicuro che, come per l’istituzione del Garante, anche l’approvazione del regolamento vedrà ampia condivisione di tutto il Consiglio”, ha aggiunto Mamì.

Con l’approvazione del Regolamento, il Comune potrebbe dunque procedere alla nomina di una figura indipendente e qualificata, incaricata di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, segnalare eventuali criticità, collaborare con enti e associazioni, promuovere iniziative di sensibilizzazione e monitorare l’accessibilità dei servizi pubblici e degli spazi cittadini.

Un ruolo che, se attivato, potrà diventare un punto di riferimento concreto per cittadini e famiglie, contribuendo a trasformare i principi di inclusione e pari opportunità in azioni reali sul territorio.