Caporalato a Barcellona, il GIP revoca i domiciliari a Giunta, l’avvocato: “Viva soddisfazione per il provvedimento”

Si evolve rapidamente l’inchiesta sul presunto caso di caporalato e sfruttamento dell’immigrazione che l’11 novembre ha portato all’arresto di quattro persone nell’area tirrenica. Nella mattinata di oggi, il primo degli indagati, il sig. Giunta, è comparso davanti al Giudice per le indagini preliminari, dott. Caristia, per l’interrogatorio di garanzia alla presenza del pubblico ministero, dott.ssa Esposito.

Secondo quanto riferito dall’avv. Sebastiano Campanella, difensore dell’indagato, l’interrogatorio è stato “lungo e circostanziato”, durante il quale il suo assistito “ha risposto puntualmente a ogni domanda, negando fermamente tutti gli addebiti”.

La documentazione prodotta dalla difesa

A conclusione dell’audizione, l’avv. Campanella ha depositato una “corposissima documentazione” volta a dimostrare la regolarità delle condotte della società e del suo assistito. Tra gli atti presentati:

documenti relativi a regolarizzazioni lavorative avvenute ;

pagamento di sanzioni amministrative;

forniture di dispositivi di protezione individuale ;

certificazioni su visite mediche effettuate ai lavoratori;

attestazioni di corsi di formazione obbligatoria ;

chiarimenti sulle procedure connesse ai flussi di ingresso dei lavoratori stranieri, specificando che coloro che risultavano in regola sono stati successivamente assunti a tempo debito.

Sulla base di tali elementi, la difesa ha formalizzato richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il PM contrario, ma il GIP revoca la misura

Nonostante il parere contrario espresso dal pubblico ministero, il GIP – sciogliendo la riserva assunta nelle ore successive – ha disposto in giornata la revoca della misura cautelare e l’immediata scarcerazione dell’indagato.

È lo stesso avv. Campanella a commentare la decisione del giudice:

“Non posso che esprimere viva soddisfazione per il provvedimento con il quale il GIP, nonostante il parere contrario del pubblico ministero, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e l’immediata liberazione del mio assistito.”

Il legale sottolinea inoltre come la decisione sia maturata “all’esito dell’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale il sig. Giunta ha negato ogni addebito, offrendo una serie di evidenze documentali in evidente contrasto con la ricostruzione originaria formulata dall’accusa”.

Il giudice, rilevando la sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha dunque ritenuto venuti meno i presupposti per mantenere la misura cautelare.

L’inchiesta prosegue

La revoca non conclude il procedimento, che resta ancora nella fase delle indagini preliminari. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire il quadro accusatorio e la posizione degli altri indagati sui quali invece persiste la misura cautelare.