Barcellona P.G., inchiesta Ofria: in 16 scelgono l’abbreviato

Si è aperta davanti al GUP del Tribunale di Messina, Claudia Misale, l’udienza preliminare per i 18 imputati coinvolti nell’indagine sul presunto controllo illecito della storica azienda “Bellinvia Carmela”, intestata alla madre dei fratelli Ofria e attiva dal 1980 nel settore della rottamazione, dei ricambi auto e dello smaltimento rifiuti, anche speciali.

Le ricostruzioni

Secondo quanto ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, nonostante i provvedimenti di sequestro e confisca, il gruppo mafioso barcellonese facente capo agli Ofria avrebbe continuato a gestire l’impresa nell’ombra, avvalendosi – questa l’accusa – della complicità dell’allora amministratore giudiziario, il commercialista Salvatore Virgillito, ex presidente dell’Ordine di Catania. Nei suoi confronti sono contestati concorso esterno in associazione mafiosa e peculato aggravato dal metodo mafioso.

L’avviso di conclusione indagini era stato firmato a fine luglio dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dai sostituti Fabrizio Monaco, Francesco Massara e Antonella Fradà.

I 18 imputati davanti al GUP

Alla sbarra compaiono:

Giuseppe Accetta, Luisella Alesci, Salvatore Crinò, Antonino Natale De Pasquale, Francesca Tiziana Foti, Angelo Munafò, Antonino Ofria, Carmelo Ofria, Chiara Ofria, Domenico Ofria, Giuseppe Ofria, Salvatore Ofria, Andrea Fabio Salvo, Paolo Salvo, Salvatore Virgillito, Francesco Siracusa, Natasha Ofria e Salvatore Scarpaci.

Per sedici di loro la giudice ha accolto la richiesta di accesso al rito abbreviato, mentre:

Salvatore Virgillito sarà giudicato con rito immediato;

Natasha Ofria affronterà un processo ordinario.

Udienze e calendario del procedimento

La GUP Misale ha fissato le seguenti date:

11 dicembre 2025 – richieste dalla Procura per i 16 riti abbreviati;

– richieste dalla Procura per i 16 riti abbreviati; 8 e 22 gennaio 2026 – interventi delle difese e sentenza per il troncone principale;

– interventi delle difese e sentenza per il troncone principale; 15 dicembre 2025 – prima udienza per Virgillito a Barcellona;

– prima udienza per Virgillito a Barcellona; 19 gennaio 2026 – avvio del dibattimento ordinario per Natasha Ofria.

L’operazione del 14 gennaio: oltre 150 agenti in campo

L’indagine che ha portato agli attuali rinvii a giudizio scattò all’alba del 14 gennaio scorso, quando più di 150 poliziotti della Questura di Messina, con il supporto delle Squadre Mobili di Palermo, Catania, Siracusa, Enna e Vibo Valentia, eseguirono una vasta operazione coordinata dalla DDA.

Furono contestati, a vario titolo:

associazione mafiosa

estorsione

peculato

trasferimento fraudolento di valori

violazione di custodia di beni sottoposti a sequestro

sottrazione di beni confiscati

Le investigazioni si concentrarono su quindici persone, con il coinvolgimento anche dei reparti SISCO e delle unità cinofile.

La ricostruzione della DDA: gestione mafiosa dietro la facciata dei sequestri

Secondo gli inquirenti, dopo i diversi provvedimenti di sequestro e confisca, l’impresa “Bellinvia Carmela” sarebbe rimasta comunque nella disponibilità della cosiddetta famiglia mafiosa barcellonese, storicamente legata agli Ofria.

Il capomafia Domenico Ofria, già detenuto e considerato figura apicale del clan, avrebbe continuato a operare come “titolare di fatto” grazie alla collaborazione dell’amministratore giudiziario, ritenuto dagli investigatori “totalmente asservito” al potere del gruppo criminale.

Le indagini avrebbero inoltre documentato:

vendita di pezzi di ricambio senza emissione di documenti fiscali;

smaltimento illecito di rifiuti non registrati;

sottrazione sistematica di denaro dalle casse dell’impresa;

presunti episodi estorsivi verso dipendenti ritenuti “non affidabili” e verso imprenditori concorrenti;

presenza quotidiana di membri della famiglia Ofria nei locali dell’azienda, quale forma di controllo e intimidazione.

ll processo entra nel vivo

Con l’apertura del calendario dibattimentale, la maxi-inchiesta sulla gestione dell’azienda confiscata agli Ofria entra ora nella fase decisiva. Le prima richieste della Procura e le arringhe difensive, tra dicembre e gennaio, delineeranno il percorso giudiziario dei 18 imputati.