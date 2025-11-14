Patti: viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa, arrestato in flagranza

La Polizia di Stato di Patti ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 54 anni, cittadino srilankese, per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura cautelare a cui era già sottoposto per precedenti episodi persecutori.

Violazione del divieto di avvicinamento a Patti: ricostruita la dinamica

Secondo quanto accertato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti, l’uomo era già indagato dalla Procura della Repubblica di Patti per il reato di atti persecutori. Le condotte contestate – molestie, insulti, vessazioni e minacce, anche di morte – sarebbero state rivolte a un’anziana donna e si sarebbero protratte dal 2021.

Per tali comportamenti, il 54enne era stato sottoposto a più misure cautelari, tra cui:

divieto di avvicinamento alla persona offesa ,

braccialetto elettronico antistalking ,

divieto di dimora nel comune di Patti.

Allarme antistalking e intervento immediato della Polizia

Nonostante i divieti imposti dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo si è introdotto nello stabile in cui risiede la vittima, accedendo all’appartamento da lui utilizzato in passato. L’ingresso abusivo ha fatto scattare l’allarme del braccialetto “antistalking”, allertando la persona offesa, i poliziotti del Commissariato e alcuni condomini che hanno notato la sua presenza.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria sono intervenuti rapidamente, constatando la violazione del divieto di avvicinamento e trovando nell’appartamento un trolley appartenente all’indagato. Avviate le ricerche, il 54enne è stato rintracciato e arrestato in flagranza.

Arresto convalidato: disposti i domiciliari

In seguito all’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.