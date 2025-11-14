Giornata Mondiale del Diabete: il messaggio della Presidente SID Raffaella Buzzetti

A cura di - Salute e Benessere

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la professoressa Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia, ha voluto mandare un messaggio per rinnovare l’impegno della SID nel migliorare la vita e il benessere delle persone con diabete.

“Milioni di italiani con diabete, ogni giorno convivono con questa condizione anche sul posto di lavoro e molto spesso vengono penalizzati attraverso lo stigma o discriminazioni varie. Per questo, l’International Diabetes Federation ha deciso di dedicare la Giornata Mondiale del Diabete 2025 al tema del “Diabete sul posto di lavoro”.”

 

“Necessario continuare a migliorare l’assistenza per queste persone”

“Almeno 7 persone su 10 di quelle che convivono col diabete sono in età lavorativa. E anche se l’aspettativa di vita di una persona con diabete ben controllato oggi è molto simile a quella della popolazione generale, anche sul posto di lavoro c’è ancora davvero molto da fare. Secondo dati IDF, 3 persone su 4 affette da questa condizione presentano stati di ansia e depressione correlati alla loro malattia e 4 persone su 5 riferiscono un “burnout” da diabete.”

“La SID è fortemente impegnata a rendere le cure sempre più accessibili e vicine ai pazienti. Ma accanto a questo, bisogna continuare a ricercare nuove soluzioni, occuparsi della formazione degli addetti ai lavori e fare formazione al pubblico.”

“Il nostro impegno si rinnova ogni giorno dell’anno a favore dei 4 milioni di italiani che vivono con questa condizione.”