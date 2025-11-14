Barcellona, il Giubileo delle Bande Musicali del Vicariato “San Sebastiano”

Il Vicariato “San Sebastiano” – Barcellona Pozzo di Gotto (Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela), in collaborazione con l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane (Anbima), organizza il Giubileo delle Bande Musicali, sabato 22 novembre 2025 a partire dalle 16:45 presso la Basilica di San Sebastiano a Barcellona.

Si tratta di un pomeriggio che unisce fede, musica e tradizione in occasione della Festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, e che coinvolgerà le bande appartenenti al territorio vicariale, dando vita a un incontro fatto di di musica, spiritualità e comunità.

L’evento nasce “in un tempo propizio per la conversione, per riportare Dio al centro della vita di ogni persona e ristabilire giusti rapporti con Lui, con il prossimo e con il mondo intero“, come spiegato nella presentazione diffusa dal Vicariato. Un messaggio che trova nella musica uno dei linguaggi più immediati e condivisi.

Le bande partecipanti

Le Bande Musicali partecipanti al Giubileo saranno:

Orchestra Sinfonica del Longano – Città di Barcellona Pozzo di Gotto;

Banda Musicale Maria Concetta Di Paola La Porta – Portosalvo di Barcellona Pozzo di Gotto;

Storica Banda Musicale “M° Settimo Sardo” – Città di Castroreale;

ACM E. Russo – Corpo Bandistico “P. Mandanici” – Città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il programma

Il pomeriggio si aprirà alle 16:45 con il raduno delle bande nei quattro angoli di Piazza Basilica.

Alle 17:00, le formazioni entreranno in sfilata sul sagrato della Basilica, dove avverrà l’esecuzione congiunta dell’Inno del Giubileo.

Alle 18:00, nella Basilica, si terrà la Celebrazione Eucaristica Giubilare con la partecipazione di tutti i musicisti e dei fedeli del Vicariato.

Al termine della Celebrazione Ecauristica, sempre sul sagrato, è prevista una seconda parte musicale: ogni banda eseguirà una marcia sinfonica, per concludere nuovamente con l’Inno del Giubileo dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.