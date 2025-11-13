Sicurezza urbana: il Questore di Messina adotta 6 “Daspo Willy”, 12 avvisi orali e 8 fogli di via obbligatori

All’esito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura, considerata la pericolosità sociale emersa e valutata la possibilità di reiterazione delle condotte illecite, il Questore di Messina Annino Gargano ha adottato: 6 divieti di accesso alle aree urbane, noti come “Daspo Willy”, 12 avvisi orali e 8 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno.

I provvedimenti adottati

In particolare, i 6 “Daspo Willy” sono stati adottati nei confronti dei partecipanti ad una violenta rissa scatenatasi per futili motivi nelle vicinanze di un chiosco bar ad Alì Terme. Le fasi della rissa sono state riprese dalle videocamere di sorveglianza e le immagini sono state analizzate dai Carabinieri di Roccalumera, i quali hanno identificato sei degli autori deferendoli alla competente Autorità Giudiziaria.

Le violenze si reiteravano tra giovani soprattutto nelle ore serali, generando un serio rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica ed esponendo a grave pericolo i numerosi avventori presenti.

Oltre al “Daspo Willy”, valutata la pericolosità sociale, il Questore ha adottato nei confronti dei soggetti anche i provvedimenti di divieto di accesso al chiosco bar e di stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso per almeno un anno.

Sono stati inoltre adottati 12 Avvisi Orali nei confronti di soggetti sui quali gravavano già precedenti penali e di polizia, per reati contro il patrimonio, in materia di armi e contro la persona, nonché di stupefacenti che ne hanno evidenziato la pericolosità sociale.

Gli stessi sono stati invitati a tenere una condotta conferma alla legge ed avvisati che, in caso di persistenza nelle condotte antigiuridiche, potranno essere proposti per l’applicazione di più gravi misure di prevenzione.

Infine, 8 provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per periodi dai 3 ai 4 anni, sono stati posti a carico di soggetti che, in diverse circostanze, sono stati arrestati o denunciati per reati contro il patrimonio ed in materia di armi, commessi a Messina e provincia.

I destinatari dei provvedimenti di Foglio di Via

Tre provvedimenti di Foglio di Via sono stati emessi su proposta del Commissariato di Taormina: un uomo di Adrano trovato con un tirapugni, un giovane di Riposto coinvolto in una fuga ad alta velocità a bordo di un’auto rubata e un residente a Gravina di Catania, autore di un furto in un negozio di Taormina.

Un altro Foglio di Via è stato disposto nei confronti di un messinese arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento. All’uomo è stato vietato il ritorno nei Comuni di Nizza di Sicilia, Roccalumera e Furci Siculo per tre anni.

Ulteriori provvedimenti hanno riguardato: