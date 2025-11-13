Barcellona: al via le indagini preliminari per la bonifica dell’ex discarica di Trefinaite

Tramite un comunicato, il Sindaco Pinuccio Calabrò, l’Assessore Barbera e la Giunta di Barcellona Pozzo di Gotto, annunciano l’affidamento delle indagini preliminari propedeutiche alla bonifica dell’ex discarica di Trefinaite.
L’incarico per l’esecuzione delle indagini è stato affidato alla società Chimica Applicata Depurazione Acque srl di Menfi, grazie ad un’offerta che ha presentato un ribasso del 25% sugli importi a base di gara.
“L’avvio di questa fase è un passo decisivo verso la tutela del nostro territorio e la salvaguardia della salute pubblica – dichiara il Sindaco -. Manteniamo l’impegno preso con la cittadinanza per affrontare la questione dell’ex discarica di Trefinaite, sito che da decenni necessita di intervento risolutivo.”
Il quadro economico e l’affidamento dell’incarico
L’intervento è finanziato sulla base delle risorse regionali del D.D.G. 2258/2024, per un quadro economico complessivo di 93.000,00 euro. Considerata la natura altamente specialistica dell’incarico, è stato nominato il dott. geol. Domenico Feminò come Direttore per l’Esecuzione del Contratto Esterno (DEC).
Il DEC supporterà la Stazione Appaltante nella verifica della corretta esecuzione del servizio. Il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Bartolo Profilio.
Nei prossimi giorni si procederà con la consegna formale del servizio alla ditta aggiudicata, dando il via effettivo alle indagini sul campo.
“L’obiettivo finale di questa complessa procedura è duplice – commenta l’Assessore Barbera -. Al termine delle indagini, saremo in grado di stabilire in via definitiva se il sito debba essere sottoposto a una completa bonifica ambientale o se, in caso favorevole, possa essere rimosso dall’elenco regionale dei siti contaminati, ponendo fine all’incertezza che grava su Trefinaite.”