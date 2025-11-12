Terme Vigliatore, assolto l’automobilista. Ecco le motivazioni in sentenza

Come già annunciato ad aprile, è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”, l’automobilista di 45 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, difeso dagli avvocati Nello Cassata e Nino Pino, accusato di omicidio stradale per la morte del giovane tunisino Nabil Ayat, avvenuta la sera del 2 gennaio 2019 sul cavalcavia “Fausto Coppi” di Terme Vigliatore.

La sentenza, depositata il 15 aprile 2025 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica e presieduto dalla dott.ssa Silvia Maria Spina, ha messo fine a un lungo processo iniziato nel 2022, riconoscendo che l’incidente non fu causato da una condotta colposa del conducente.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo gli atti, l’automobilista stava percorrendo la via Tonnarella alla guida della sua Land Rover Evoque nera quando, in un tratto completamente buio e sotto la pioggia, investì accidentalmente Nabil Ayat, 18 anni, che camminava a piedi insieme a un amico, Hamza Ala.

I due, invece di utilizzare la passerella pedonale del cavalcavia, camminavano sulla carreggiata, in direzione mare, con il solo ausilio della luce di un telefono cellulare.

L’impatto, avvenuto intorno alle ore 19:55, risultò fatale per Ayat, sbalzato contro la ringhiera del ponte. Lo stesso automobilista fu il primo a chiamare i carabinieri e i soccorsi del 118.

L’esito del processo

Il Tribunale ha escluso ogni responsabilità penale del conducente, dopo aver analizzato perizie tecniche, testimonianze e rilievi.

Le consulenze ingegneristiche e medico-legali hanno confermato che:

il veicolo procedeva a velocità inferiore ai 50 km/h , sotto il limite previsto in quel tratto;

l’auto era dotata di sistema satellitare che non ha registrato impatti violenti (“crash”);

l’impatto avvenne in condizioni di scarsa visibilità , con strada buia e bagnata;

la vittima camminava sulla carreggiata nonostante la presenza del marciapiede pedonale protetto.

Secondo la giudice Spina, la condotta dell’automobilista non fu né imprudente né imperita: egli “procedeva a velocità moderata, con i fari accesi, rispettando il Codice della Strada”.

La morte di Nabil Ayat fu invece conseguenza di una condotta “abnorme e imprevedibile” da parte della vittima, che percorreva un tratto riservato al traffico veicolare in condizioni di buio e pioggia.

Le motivazioni dell’assoluzione

Nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale ha chiarito che non esisteva “alcuna violazione di regole cautelari causalmente rilevanti” da parte dell’imputato e che “l’evento morte non era prevedibile né evitabile”.

Il giudice ha sottolineato che Mendolia “non poteva ipotizzare la presenza di pedoni lungo la carreggiata” e che la condotta della vittima “interruppe il nesso causale tra l’evento e la condotta del conducente”.

Dopo oltre cinque anni di procedimento e numerose udienze, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dunque assolto definitivamente l’automobilista, stabilendo che l’incidente del 2019 fu una tragica fatalità.

La motivazione: quando la colpa non c’è

Il giudice ha chiarito che la responsabilità per omicidio stradale richiede la violazione di una regola cautelare con funzione preventiva e che l’evento dannoso sia prevedibile ed evitabile da parte del conducente.

In altre parole, l’automobilista risponde solo se l’evento è la concretizzazione del rischio che la norma del Codice della Strada intende prevenire.

Nel caso concreto, la presenza di un pedone sulla carreggiata, di notte, in un tratto extraurbano buio e privo di illuminazione, è stata considerata fuori dall’area di rischio ordinaria.

La condotta della vittima — che non usava la corsia pedonale e tentò di scavalcare il guardrail — ha quindi interrotto il nesso causale, rendendo l’evento “non prevedibile” per il conducente.

Prevedibilità e nesso causale: la lezione giuridica

La sentenza ribadisce un principio cardine della colpa penale:

“Non ogni violazione o evento dannoso implica automaticamente colpa; occorre che l’evento fosse prevedibile ed evitabile secondo l’esperienza dell’uomo medio prudente.”

Il Tribunale richiama il modello dell’“homo eiusdem condicionis et professionis”: il giudice deve chiedersi se, nelle stesse condizioni di luogo, tempo e visibilità, un conducente normalmente diligente avrebbe potuto accorgersi del pedone e impedirne la morte.

La risposta, nel caso in esame, è stata negativa.

Una riflessione più ampia

La decisione di Barcellona P.G. si inserisce in una linea interpretativa sempre più attenta a distinguere tra colpa effettiva e mera fatalità.

Essa non riduce l’importanza delle regole di prudenza alla guida, ma ricorda che la colpa penale non può trasformarsi in responsabilità oggettiva: il reato di omicidio stradale richiede pur sempre la prova rigorosa della colpa e del nesso causale, oltre ogni ragionevole dubbio.

Sul piano sistemico, la sentenza segnala anche la necessità di migliorare le condizioni infrastrutturali (illuminazione, segnaletica, protezioni pedonali), perché la sicurezza stradale non dipende solo dal rispetto delle regole, ma anche dall’ambiente in cui esse devono essere osservate.