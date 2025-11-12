Taekwondo, trionfo per l’ASD Dream Team Barcellona al Campionato Italiano Assoluto di Messina

Un fine settimana ricco di emozioni e risultati straordinari per l’ASD Dream Team Taekwondo Barcellona, protagonista al Campionato Italiano Assoluto Senior Cinture Nere 2025, svoltosi per la prima volta nella storia del taekwondo italiano al PalaRescifina di Messina.

L’evento, di portata nazionale, è stato organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA) con il prezioso contributo del tecnico Orazio Cappellano, delegato provinciale FITA di Messina, e dei colleghi della Tigers Den Barcellona. Una manifestazione che ha portato nella città dello Stretto i migliori atleti italiani della disciplina olimpica.

Due medaglie nazionali per il Dream Team Barcellona

Il Team Cappellano si è presentato in gara con quattro atleti, conquistando due prestigiose medaglie nazionali.

Nella categoria Senior -58 kg, il capitano Ettore Lenzo si è aggiudicato la medaglia di bronzo, confermando il suo posto tra i migliori d’Italia. Lenzo, dal 2021 ad oggi, continua a mantenere costanza di rendimento nella categoria più competitiva del campionato.

Grande exploit anche per Vittorio Sciacca, che al suo esordio nella categoria Senior +87 kg ha conquistato la medaglia d’argento nazionale, un risultato di assoluto rilievo che testimonia il talento emergente dell’atleta e la solidità tecnica del gruppo barcellonese.

Esperienza importante per gli altri atleti in gara

Nonostante l’impegno e le buone prestazioni, non riescono a superare le fasi eliminatorie Antonino Sciacca (-63 kg) e Nancy Calabrese (-67 kg).

Il loro percorso resta comunque prezioso in ottica di crescita e preparazione alle prossime competizioni nazionali e internazionali.

Cappellano: “Orgoglioso dei miei ragazzi e di aver portato il Taekwondo italiano a Messina”

Soddisfazione e orgoglio nelle parole del tecnico Orazio Cappellano:

“Questi risultati sono frutto del duro lavoro in palestra e della sintonia con gli atleti. Stiamo attraversando un periodo di crescita costante e sono sicuro che i risultati continueranno ad arrivare. C’è un movimento di piccoli campioni in evoluzione e un futuro tutto da scrivere.”

Cappellano ha espresso anche entusiasmo per il successo organizzativo dell’evento:

“È stato un onore contribuire alla riuscita del Campionato Italiano Assoluto qui a Messina. Per noi è motivo di orgoglio ospitare una manifestazione di questo livello.”

Un movimento in continua crescita

L’ASD Dream Team Taekwondo Barcellona continua a confermarsi come una delle realtà più solide del panorama marziale siciliano, con risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale.

La società, grazie alla guida tecnica di Orazio Cappellano, punta a consolidare il proprio ruolo nel circuito FITA e a far crescere nuovi talenti del taekwondo barcellonese.