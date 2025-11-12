Messina: Carabinieri arrestano 47enne con oltre 10 kg di marijuana

Sbarcato a Messina con oltre 10 chili di marijuana nel doppiofondo del cassone di un autocarro

Un carico di oltre 10 chilogrammi di marijuana è stato sequestrato a Messina dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Messina Centro, che nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è avvenuto nel corso di un posto di controllo predisposto nei pressi degli imbarchi per la Calabria, dove i militari hanno fermato un furgone cassonato appena sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni.

Durante il controllo, il comportamento nervoso e insofferente del conducente ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare.

All’interno del cassone, nascosto in un doppiofondo appositamente realizzato, sono stati rinvenuti oltre 10 chili di marijuana confezionati in 18 buste di plastica termosaldate, potenzialmente utilizzabili per realizzare centinaia di dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

L’arresto e le indagini

L’uomo è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato e la droga sequestrata è stata affidata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Ultimate le formalità di rito, il 47enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.