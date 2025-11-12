Il barcellonese Antonino Grasso conquista il podio a Fieracavalli 2025

Prestigioso riconoscimento per il cavaliere di Barcellona Pozzo di Gotto alla 127ª edizione di Fieracavalli Verona. Con la sua Maroma P.R.E., Grasso conquista il terzo posto nella categoria “Arte ed Eleganza” del padiglione del Cavallo Iberico.

La Sicilia brilla a Verona grazie al talento di Antonino Grasso, barcellonese che ha portato in alto i colori dell’isola nella 127ª edizione di Fieracavalli Verona, uno degli eventi più importanti dedicati al mondo equestre a livello internazionale.

Nel padiglione del Cavallo Iberico, Grasso ha ottenuto uno straordinario terzo posto nella categoria “Arte ed Eleganza”, distinguendosi tra 22 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e da vari Paesi europei.

Protagonista della sua esibizione è stata Maroma P.R.E., una splendida cavalla di razza Pura Raza Española, che ha incantato la giuria per portamento, armonia e raffinatezza dei movimenti. Un risultato che premia la passione, la dedizione e la professionalità con cui Antonino Grasso rappresenta da anni l’eccellenza equestre siciliana.

“È una grande soddisfazione portare un pezzo di Barcellona Pozzo di Gotto in una vetrina così prestigiosa come Fieracavalli Verona” – ha commentato Grasso – “Questo risultato è il frutto di tanto lavoro e amore per i cavalli”.

Il successo di Antonino Grasso conferma come la Sicilia e, in particolare, Barcellona Pozzo di Gotto, continuino a distinguersi anche nei contesti nazionali e internazionali più competitivi, contribuendo a valorizzare il territorio attraverso la cultura equestre e le sue eccellenze.