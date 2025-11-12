Barcellona, “Il diritto di essere figlio”: l’incontro su affido e adozione

Un appuntamento di grande valore umano e sociale quello in programma a Barcellona Pozzo di Gotto il 21 novembre 2025 alle ore 17.30, presso il Salone del Teatro F.M.A. di via Manganelli 4.
Si tratta dell’incontro dal titolo “Il diritto di essere figlio – Affido e adozione: tra le più belle forme d’Amore”, che rappresenterà un importante momento di riflessione e approfondimento sociale ed educativo.
L’evento, moderato dall’avvocato Maria Rita Ielasi, si aprirà con i saluti istituzionali di Suor Maria Anzaldi, direttrice della Casa della Fanciulla, e del Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, avv. Giuseppe Calabrò.
Gli interventi
Interverranno la dottoressa Maria Concetta Longo, psicologa e giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni e il dottor Roberto Molino, Assessore ai Servizi Sociali di Barcellona P.G.
Nel corso dell’evento sarà anche presentata la nuova équipe inter-distrettuale del Centro Affidi.
Presenti le dottoresse Anna Maria Randazzo e Maria Grazia Castorina della Neuropsichiatria Infantile di Barcellona.
Previsto anche l’intervento dell’avvocato Giuseppina Siracusa, tutore legale.