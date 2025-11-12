Addio ad Angela Bianchetti, simbolo della lotta per l’ambiente nella Valle del Mela

Si è spenta ieri all’età di 68 anni Angela Bianchetti, l’attivista che ha lottato incessantemente per denunciare la situazione di pericolo ambientale della Valle del Mela, in particolare della cosiddetta “Contrata delle Parrucche” – zona di Passo Vela, a Pace del Mela, così denominata per l’alto numero di donne con tumore che l’abitano.

La donna ha vissuto direttamente sulla propria pelle il dramma di una lunga malattia, che ieri l’ha tragicamente strappata a questa vita terrena.

Una vita di impegno civile e battaglie per la salute pubblica

Sempre impegnata per far sentire la voce propria e delle persone più deboli, Angela è nota per l’importante impegno politico e civile profuso per corso degli anni e per aver portato avanti battaglie a servizio della verità e a difesa della salute pubblica e dell’ambiente.

Le sue denunce hanno riguardato la deriva ambientale nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale che comprende San Filippo del Mela, Pace del Mela e San Pier Niceto.

Tra le tante battaglie, è ricordato il gesto molto forte compiuto da consigliera contro la realizzazione dell’elettrodotto ad alta tensione Terna Sorgente – Rizziconi: in tale occasione, la donna si arrampicò sul traliccio a 15 metri di altezza.

Non solo: dopo l’approvazione della delibera dello schema di convenzione tra Terna e il comune di Pace del Mela salì sul tetto Palazzo Lo Sciotto in segno di protesta, non dopo aver occupato l’aula consiliare e avviato uno sciopero della fame.

Un esempio forte di determinazione, tenacia e lotta civile.

“Ho detto che morivano tutti e quasi mi denunciavano, così ho fatto una mia mappa, andando casa per casa a registrare i morti di tumore. È una terra dei fuochi, c’è la raffineria, un ripetitore a pochi metri delle abitazioni e un elettrodotto sopra le nostre teste” aveva dichiarato Angela in una delle innumerevoli denunce pubbliche mosse sulla questione.

La battaglia per le disabilità

Oltre all’impegno civile e ambientale, Angela è stata un faro di inclusività, facendo proprie battaglie per i diritti delle persone con disabilità e impegnandosi per una società più accogliente e solidale. A spingerla, oltre alla sensibilità che sempre l’ha contraddistinta, anche l’amore profondo per la figlia Lara.

Anche il sindaco di Barcellona P.G., avv. Giuseppe Calabrò, ha voluto ricordarla con parole di grande stima, sottolineando il valore del suo esempio:

“Il suo spirito generoso si è riversato anche al di fuori della sua casa: si è spesa incessantemente nel sociale, la lotta per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità è stata sempre una sua priorità, le battaglie per il suo territorio, dedicando tempo ed energie per migliorare la vita degli altri.

È stata un esempio di altruismo e impegno civico che difficilmente potremo dimenticare”.

La morte di Angela Bianchetti lascia un incolmabile vuoto alla comunità della Valle del Mela, che vede mancare una figura di vitale importanza, un punto di riferimento dal punto di vista sociale, ma soprattutto umano.