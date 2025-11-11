“Vite da funamboli”: il libro di Antonio Alizzi presentato sabato 15 novembre

Nuovi equilibri, nuove vite. La stessa umanità che ci attraversa.

Sabato 15 novembre alle ore 17:30 presso l’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa” si terrà l’incontro di presentazione del libro di Antonio Alizzi dal titolo “Vite da funamboli”.

A porgere i saluti istituzionali saranno il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò e la Presidente FIDAPA sez. di Barcellona P.G., Marilena Materia.

La trama del libro

Il volume raccoglie lunghi dialoghi tra l’autore e personalità di rilievo internazionale provenienti dai mondi delle arti e delle scienze, dell’economia e dello sport. Durante le conversazioni Alizzi ha sollecitato i propri interlocutori a ripercorrere pezzi di vita significativi come i momenti delle scelte importanti, l’influenza del retaggio culturale e del contesto storico di riferimento, la gestione del successo e del riconoscimento sociale. Pur provenendo da quattro continenti diversi e rappresentando dieci nazionalità, tutti i personaggi evidenziano un tratto comune, lo stesso approccio alla vita che i funamboli hanno nei confronti della fune. Combinando tecnica e coraggio riescono a non perdere l’equilibrio e a proseguire nel loro cammino.

Fonte: Sandro Teti Editore