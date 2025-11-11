“Una marcia in più per Barcellona Pozzo di Gotto” – Incontro pubblico promosso da Sud Chiama Nord

Domenica 16 novembre alle ore 17.30, presso l’Auditorium del Parco Maggiore La Rosa a Barcellona Pozzo di Gotto, i comitati del movimento Sud Chiama Nord presieduti dall’avv Giuseppe Sottile e dal consigliere comunale avv Melangela Scolaro promuovono l’iniziativa pubblica dal titolo “Una marcia in più per Barcellona Pozzo di Gotto”.

L’appuntamento sarà un momento di confronto e riflessione sui temi amministrativi, politici e sociali che riguardano il presente e il futuro della città. Al centro dell’incontro, la necessità di ricostruire un modello di governance locale basato sulla trasparenza, sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulla valorizzazione delle risorse del territorio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e responsabilità collettiva.

Durante il dibattito si affronteranno anche le prospettive in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso per la costruzione di un’alternativa credibile capace di coniugare competenza amministrativa, cura del territorio e etica della responsabilità.

All’evento interverranno:

• On. Cateno De Luca,

• Laura Castelli, presidente del Movimento Sud Chiama Nord,

• Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale,

• On. Matteo Sciotto e On. Giuseppe Lombardo, deputati regionali.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo aperto con la comunità barcellonese per costruire insieme una visione nuova di città, più attenta alle persone, ai servizi e alle opportunità di crescita del territorio.