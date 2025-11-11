Operazione caporalato: gli apprezzamenti alle Forze dell’Ordine di Cisl, Fai Cisl, Anolf, Cgil e Flai Messina

A seguito dell’operazione anti-caporalato effettuata questa mattina a Barcellona Pozzo di Gotto, le associazioni sindacali Cisl, Fai Cisl e Anolf hanno manifestato gratitudine e apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine.

“È un’operazione importante per noi – sottolineano il segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi, la segretaria generale della Fai Cisl Messina Sabina Barresi e il presidente di Anolf Cisl Yoannes Gabrehowot -. Quello di Barcellona non è un caso isolato e l’obiettivo è di lavorare attraverso una sinergia istituzionale per un lavoro agricolo di qualità affinché le imprese agricole e florovivaistiche d’eccellenza che ci sono sul nostro territorio possano essere avvantaggiate dal rispetto delle regole e delle norme a dispetto di un sistema non regolare che sfrutta il bisogno delle persone e porta anche concorrenza sleale».

Per la Cisl, queste operazioni fanno emergere la gestione organizzata dei lavoratori in nero, motivo per cui è necessario “fare sistema tutti insieme per contrastare questo fenomeno”.

Anche la Cgil e la Flai Messina hanno espresso apprezzamento nei confronti delle indagini svolte dai Carabinieri e dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Terme Vigliatore.