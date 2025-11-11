Milazzo: lezioni sospese all’ITET “Da Vinci” a causa di un incendio

Appiccato un incendio all’interno dell’Istituto Tecnico “Da Vinci” di Milazzo: sembrerebbe che durante la notte, ignoti si siano introdotti all’interno dell’edificio dando fuoco a dei contenitori di carta posizionati al primo piano, di fronte agli uffici amministrativi.

Ad accorgersi del misfatto, i collaboratori scolastici che, all’apertura dell’istituto, avrebbero trovato i muri anneriti e avvertito un forte odore acro che si spandeva per tutta la scuola.

La Dirigente Scolastica, Stefania Scolaro, ha immediatamente allertato i Carabinieri i quali tramite la visione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza, saranno in grado di acquisire maggiori informazioni sulla dinamica e di risalire agli autori del gesto.

Le lezioni previste per questa mattinata sono state sospese.