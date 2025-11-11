Centrale A2A: sarà presente al consiglio comunale straordinario a San Filippo del Mela sul futuro del sito industriale

Il Comune di San Filippo del Mela ha convocato un Consiglio Comunale straordinario e aperto per affrontare il tema della riconversione della centrale elettrica A2A e della tutela dei livelli occupazionali.

La Fiom Cgil Messina sarà presente per promuovere la mobilitazione di tutto il territorio della Valle del Mela, che ha diritto ad uno sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, a tutela delle persone che in quei territori ci abitano e che non devono essere costrette ad emigrare sotto il ricatto occupazionale.

La Fiom, che apprezza l’iniziativa assunta dal Municipio, invita tutte le altre Amministrazioni Comunali a prendere la parola e a schierarsi dalla parte di un territorio che ha pagato un prezzo carissimo in termini ambientali.