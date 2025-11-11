Barcellona: quattro arrestati dai Carabinieri per caporalato e sfruttamento dell’immigrazione

All’alba di questa mattina, i Carabinieri hanno eseguito, su emissione del GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di quattro persone, un 48enne tunisino e tre titolari di aziende florovivaistiche.

I quattro arrestati sono indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e per violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Il provvedimento è scaturito da indagini condotte dai Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Terme Vigliatore e coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona guidata dal Procuratore Verzera.

L’immigrazione clandestina e lo sfruttamento

Dalle indagini è emerso che circa 10 cittadini tunisini in stato di bisogno erano giunti illecitamente in Italia, per poi essere sfruttati in quattro aziende florovivaistiche.

In particolare, il 48enne approfittando dello stato di bisogno dei predetti connazionali, avrebbe organizzato il loro arrivo e la loro permanenza in Italia sulla base di fittizie richieste di assunzione presentate dai citati imprenditori, ricevendo in cambio somme di denaro.

Inoltre, l’indagato si sarebbe avvalso della complicità dei titolari di un patronato e di un centro servizi affiliato, i quali sono stati soggetti a perquisizioni ed a notifiche di due informazioni di garanzia per il reato di favoreggiamento in immigrazione clandestina.

In tale quadro, i titolari delle aziende florovivaistiche avrebbero impiegato i lavoratori in condizioni di sfruttamento, violando i contratti collettivi di lavoro in relazione agli orari (10 ore al giorno senza pause, anziché 6,40), alle retribuzioni (5 euro all’ora anziché 16) e ai turni di riposo. Ignorate anche le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Complessivamente, si procede nei confronti di 10 indagati che a vario titolo hanno concorso nelle condotte illecite sopracitate.