ANC Barcellona: Formazione, Prevenzione e Competenza: via al Corso di Qualifica per Auditor

Nasce in Sicilia un progetto formativo d’eccellenza che coniuga crescita professionale, innovazione e responsabilità d’impresa: il Corso di Qualifica per Auditor secondo lo Standard UNI/PdR 167:2025, promosso dalla Sezione ANC di Barcellona Pozzo di Gotto in collaborazione con Certiquality, uno dei più autorevoli enti di certificazione italiani.

I dettagli dell’iniziativa

L’iniziativa, che si terrà presso la Camera di Commercio di Messina nelle giornate del 27 novembre, 1 e 2 dicembre 2025, rappresenta il primo appuntamento operativo del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 30 ottobre tra ANC Barcellona Pozzo di Gotto e Certiquality, con il determinante contributo della Dott.ssa Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Un progetto che si inserisce nel più ampio percorso di diffusione di una nuova cultura della prevenzione della crisi d’impresa, in linea con i principi del Codice della Crisi e con le best practice europee sulla sostenibilità aziendale.

Le opportunità offerte dal corso ai partecipanti

Il corso fornirà ai partecipanti conoscenze e strumenti pratici per valutare e certificare l’adeguatezza dei sistemi organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese, alla luce dello Standard UNI/PdR 167:2025. La figura dell’Auditor Certificatore assume oggi un ruolo strategico: non solo come garante tecnico della conformità dei processi, ma come vero consulente della sostenibilità e della resilienza aziendale.

Uno degli aspetti più innovativi del corso è la possibilità, per i partecipanti che conseguiranno la qualifica, di collaborare con Certiquality come esaminatori aziendali. Una prospettiva concreta di sviluppo professionale, che consente di ampliare le competenze verso l’ambito della valutazione indipendente e della certificazione dei sistemi di gestione. Gli Auditor qualificati potranno essere inseriti negli elenchi di professionisti abilitati a operare come valutatori aziendali, contribuendo a verificare la conformità dei modelli organizzativi di imprese e enti, con incarichi di elevato profilo tecnico e responsabilità.

La promozione della cultura della competenza e della condivisione come caratteristiche della sezione ANC di Barcellona

A soli quaranta giorni dalla sua costituzione, la Sezione ANC di Barcellona Pozzo di Gotto si è già distinta per il suo approccio operativo e per la capacità di costruire reti di collaborazione istituzionale. La giovane sezione, guidata dalla Dott.ssa Antonella Tavilla, si presenta come una realtà vivace, coesa e profondamente legata al territorio, impegnata nel promuovere una cultura della competenza e della condivisione.



«La formazione è il punto di partenza per costruire imprese più consapevoli e commercialisti più competenti. Prevenire significa garantire continuità e valore nel tempo: la conoscenza è la prima forma di tutela dell’impresa.» – Dott.ssa Antonella Tavilla, Presidente ANC Barcellona Pozzo di Gotto.

L’apertura del corso sarà arricchita dai saluti istituzionali dei rappresentanti della Camera di Commercio di Messina, di ANC Nazionale, dei Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincial di Messina delle Associazioni di categoria del territorio ADC UGDCEC UNICO , in un dialogo costruttivo tra formazione, impresa e istituzioni.

Obiettivi del Protocollo siglato tra ANC e Certiquality

Il Protocollo siglato tra ANC e Certiquality nasce con l’obiettivo di creare un ponte stabile tra mondo professionale e sistema produttivo, favorendo una cultura gestionale basata su prevenzione, sostenibilità e trasparenza. Il corso di Messina è il primo passo di un percorso che mira a formare figure professionali qualificate in grado di accompagnare le imprese nel delicato equilibrio tra crescita, innovazione e controllo.

Informazioni utili per le iscrizioni:

📍 Camera di Commercio

📅 27 novembre, 1 e 2 dicembre 2025

📧 ancbarcellonapdg@gmail.com

💼 ANC Barcellona Pozzo di Gotto – in collaborazione con Certiquality



