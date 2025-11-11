Al via la II edizione del Milazzo Crime Book Fest: il 29 e il 30 novembre a Palazzo D’Amico

Il fascino del mistero e della letteratura noir torna protagonista a Milazzo con la seconda edizione del Milazzo Crime Book Fest. Il festival dedicato al giallo, al crime e al thriller contemporaneo è in programma sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 a Palazzo D’Amico ( Via Marina Garibaldi, 153-Milazzo).

L’evento è organizzato dall’Associazione Fi.Ge.Ca. ETS con il patrocinio del Comune di Milazzo e la collaborazione della casa editrice Fratelli Frilli.

Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata allo scrittore Antonino Genovese, che ha costruito una manifestazione capace di coniugare intrattenimento, approfondimento e valorizzazione del talento narrativo.

Il Festival è dedicato ai romanzi di genere noir e crime in tutte le sue sfumature: due giornate ricche di incontri con autori, dialoghi, riflessioni sul genere e la sua evoluzione, che culmineranno nella premiazione del Concorso Letterario Milazzo Crime Book 2025, domenica 30 novembre alle ore 19:00.

Il programma

Sabato 29 novembre 2025

Ore 17:30 – Claudia Cocuzza dialoga con Eliana Camaioli

Ore 18:00 – Fabio Mundadori dialoga con Giorgio Lupo

Ore 18:30 – Roberto Mistretta dialoga con Nunziante Rosania

Ore 19:00 – Alessandro Maurizi dialoga con Nino Genovese

Domenica 30 novembre 2025

Ore 17:30 – Claudio Pinna dialoga con Laura Beatrice Gitto

Ore 18:00 – Emiliano Pianini dialoga con Mariella Sclafani

Ore 18:30 – Francesco Musolino dialoga con Nino Genovese

Ore 19:00 – Premiazione del Concorso Letterario Milazzo Crime Book 2025

I finalisti del Concorso Letterario

Il Concorso, nel cuore della manifestazione, è articolato in due sezioni: “Editi” e “Inediti e si propone di valorizzare la narrativa crime contemporanea in tutte le sue declinazioni.

I finalisti sezione Inediti

Sonia Agnese Brioschi: “Giustizia sospesa”

Silvana Meloni: “Morte di una sex worker”

Saverio Orlando: “Il frutto proibito”

Maria Bellucci: “La logica del caos”

Daniele Fontanini: “Volevo morire domani”

I finalisti sezione Editi

Alessandro Spocci: “La teoria del rinoceronte” (Albeggi Edizione)

Emiliano Pianini: “Ombre nere in Versilia” (Frilli)

Antonella Di Fabio: “Un rifugio perfetto” (Frilli)

Michele Ardilio: “La vergogna della fontana” (Narrazioni Clandestine)

Dimitri Favre: “L’asimmetria della menzogna (Massimo Soncini Editore)

A decretare i vincitori una giuria di esperti composta da: Cristina Saja, Barbara Andaloro, Sara Alesci, Marianna Maiorana, Maria Concetta Sclafani e Antonella Saia, in collaborazione con la Casa Editrice Fratelli Frilli, specializzata nella narrativa noir.