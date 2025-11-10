Presentato alla Gutenberg “La tasca segreta”, l’ultimo libro di Eduardo Maimone

“Ha scritto un libro che è una storia d’amore, dell’amore inteso in senso globale, come il motore della vita”. Ha esordito con queste parole la docente di filosofia Gabriella Bertuccini dialogando con Carmelo Eduardo Maimone, autore del libro La tasca segreta. La presentazione del volume, edito dalla Smasher, è avvenuta lo scorso sabato pomeriggio nell’ambiente familiare e intimo della Libreria Gutenberg di Giovanni Mazzeo a Barcellona P.G.

Dopo i saluti dell’editrice Giulia Carmen Fasolo e del libraio Giovanni Mazzeo, il pubblico presente ha assistito agli interventi della prof.ssa Bertuccini e dell’autore. La presentazione è iniziata e si è conclusa con l’interpretazione musicale al clarinetto del Maestro Dominique Vincent Trifirò; il musicista ha scelto due brani che, legati ai contenuti del libro di Maimone, hanno acquistato un significato particolare: La Ninna nanna di Henghel Gualdi ed un brano tratto dl film La leggenda del pianista sull’oceano.

Il libro di Carmelo Eduardo Maimone racconta la sua esperienza vissuta durante i 1300 Km della Via de la Plata, uno dei percorsi più ardui del Cammino di Santiago. L’autore ha iniziato questo percorso in un momento particolare della propria vita, custodendo qualcosa di molto prezioso nella “tasca” del suo zaino; il cammino intrapreso ha condotto il suo protagonista, attraverso le esperienze fisiche, ad una riflessione interiore, all’incontro con il trascendente e al dialogo e confronto con diversi autori della storia della filosofia.

“La filosofia spesso è stata vista come la teoresi, come qualcosa che non ci avvicina al mondo, ma che ci allontana da esso. – Ha affermato la prof.ssa Bertuccini – invece la conoscenza non è scissa dall’esperienza, poiché l’esperienza non è solo quella che ci viene dai sensi, ma è il passaggio dai sensi all’intelletto, quello che l’autore vuole comunicare è che il cammino non è semplicemente un atto di movimento fisico, ma è un percorso che fa sì che l’uomo scopra in sé stesso, attraverso l’altro, attraverso l’oltre, cosa c’è in noi stessi. Ed è quello che si percepisce leggendo il libro del caminante”.

L’editrice Giulia Carmen Fasolo, tra l’altro, ha invitato i presenti a sostenere le piccole librerie locali – come la Gutenberg di Giovanni Mazzeo aperta ormai da 23 anni – le quali con le logiche di mercato attuali faticano ad andare avanti, ma che rappresentano un’importante risorsa per l’intera comunità.