Merì, inaugurato il nuovo Studio Medico Nutrizionale della Dott.ssa Sebina Rizzo

Redazionale

La scorsa domenica 9 novembre 2025, in Via Cianciolo a Merì, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Studio Medico Nutrizionale della Dott.ssa Sebina Rizzo, biologa nutrizionista con oltre dieci anni di esperienza clinica.

L’inaugurazione, aperta al pubblico, ha offerto la possibilità di partecipare al lieto evento e di incontrare la professionista, visitare lo studio e scoprire la filosofia di lavoro che ne guida l’attività.

Un nuovo punto di riferimento per la salute nell’hinterland

Con l’apertura del nuovo studio, la Dott.ssa Rizzo mira a creare un centro di riferimento territoriale dedicato alla salute e al benessere, dove diverse figure sanitarie possano collaborare in sinergia.

L’obiettivo è offrire un approccio multidisciplinare, che unisca nutrizione, psicologia e medicina preventiva, per migliorare la qualità della vita dei pazienti in modo concreto e sostenibile.

Nutrizione e prevenzione: un approccio oltre la “dieta”

La Dott.ssa Sebina Rizzo propone una visione innovativa della nutrizione: non come semplice piano dietetico, ma come strumento di educazione e prevenzione.

Nel suo lavoro, il concetto di “dieta” lascia spazio a un percorso di educazione alimentare personalizzato, finalizzato al ripristino dei parametri metabolici (colesterolo, pressione, glicemia, dislipidemie) e al miglioramento del benessere fisico e mentale.

“La prima cura si fa a tavola – spiega la Dott.ssa Rizzo – perché il cibo non è solo nutrimento, ma anche comprensione, educazione e cura”.

La sua filosofia si fonda su un’idea di salute a 360 gradi, che integra corpo, mente e stili di vita, ponendo la prevenzione al centro di ogni intervento.

Collaborazioni e rete professionale

Negli ultimi anni, la biologa nutrizionista ha sviluppato importanti collaborazioni con diabetologi, endocrinologi, psicologi e psicoterapeuti, con particolare attenzione ai disturbi del comportamento alimentare.

In questi casi, l’interazione tra nutrizione e psicologia diventa un pilastro fondamentale per garantire percorsi terapeutici efficaci e duraturi.

Un percorso empatico e sostenibile

Il nuovo studio medico nutrizionale nasce con l’intento di offrire un approccio moderno, empatico e scientificamente aggiornato, in cui ogni piano alimentare sia mirato, personalizzato e sostenibile nel tempo.

Il lavoro della Dott.ssa Rizzo è volto a favorire la consapevolezza alimentare e a rendere ogni cambiamento parte di uno stile di vita equilibrato, non di una restrizione temporanea.