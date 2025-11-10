Intronizzazione dell’immagine di San Carlo Acutis donata dalla FilicusArte alla chiesa di San Paolino a Milazzo

Sabato 8 novembre 2025 alle 11 si è svolta a Milazzo nella chiesa settecentesca di San Paolino di Nola concessa in comodato d’uso gratuito dal proprietario dott. Carlo Mafera all’Associazione Culturale “FilicusArte”, la cerimonia di intronizzazione dell’immagine devozionale di San Carlo Acutis donata dal sodalizio e dal socio onorario dott. Carlo Mafera. Al rito è intervenuto don Piero Di Perri, parroco della chiesa della Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo di Milazzo, sotto la cui giurisdizione ricade la chiesetta di San Paolino. Dopo una breve preghiera il prete ha benedetto l’immagine sacra e i presenti. Ha poi preso la parola il presidente dell’Associazione Culturale “FilicusArte” Giuseppe Giunta, che ha sottolineato come sia importante e spiritualmente educativo riaccendere un faro culturale in una piccola chiesa che un tempo era un punto di riferimento del quartiere e inoltre ha reso noto che l’associazione è stata posta sotto la protezione e la guida spirituale del giovane canonizzato San Carlo Acutis. In seguito è intervenuto il consigliere Salvatore Nania, a cui era stato affidato il compito di occuparsi dell’immagine devozionale e della sua collocazione, che ha letto la didascalia posta a ricordo dell’evento sotto l’immagine sacra che si riporta testualmente: Questa immagine devozionale di San Carlo Acutis è stata donata dall’Associazione Culturale “FilicusArte” e dal socio onorario dott. Carlo Mafera nell’occasione del rito della canonizzazione celebrato Domenica 7 settembre 2025 sotto il pontificato di Papa Leone XIV. A.D. MMXXV. Infine è intervenuto il dott. Carlo Mafera, che ha esposto una breve relazione biografica su Carlo Acutis e ha evidenziato come la canonizzazione può avvenire anche per persone, la cui vita vissuta secondo le virtù cristiane, si manifesta attraverso una vita comune e non necessariamente con gesti straordinari. E’ stato annunciato inoltre il prossimo evento in programma che si svolgerà nella chiesa di San Paolino sabato 22 novembre, una mostra che ricorderà il faticoso lavoro svolto dalle gelsominaie nella Piana di Milazzo. Alla fine della cerimonia agli intervenuti è stato offerto un ricco buffet.