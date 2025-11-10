Azienda agricola a Km zero di Pantè e Crisafulli: il nostro amore sulla vostra tavola

Redazionale

“Con le mani nella terra e il sole sulla pelle… così coltiviamo ogni giorno la bontà che trovi nel nostro punto vendita”. Questo è lo slogan dell’Az. Agricola Ortaggi km zero – di Pantè&Crisafulli di Via Enna, n. 21 a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’azienda agricola produce e vende i propri prodotti, riducendo al minimo la distanza tra la produzione e il consumo per promuovere la sostenibilità e valorizzare le materie prime locali, garantendo cibi più freschi, impatto ambientale ridotto e un legame più stretto tra produttore e consumatore, tra i quali si crea un rapporto di fiducia diretto, che permette di conoscere l’origine e la lavorazione dei alimenti.

Azienda agricola a Km 0: rispetto per la natura e passione per la tradizione

L’azienda coltiva materie prime selezionate e prodotti stagionali di qualità. Ogni cassetta di frutta, verdura e ortaggi freschi racconta di fatica, amore, rispetto per la natura e passione per la tradizione. Dietro ogni prodotto c’è una scelta: quella di restare fedeli alla genuinità, coltivando con cura, pazienza e dedizione.

Dove?

L’azienda, che porta sulla tua tavola sapori veri, si trova in via Enna n. 21. Cellulare 388 164 5327.

“Scegli chi lavora con il cuore e lo fa con le mani… nelle fertili terre del nostro territorio!“

Video realizzato da Emanuele Torre.