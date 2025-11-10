Avulss, festa per i quarant’anni di volontariato al servizio dei più bisognosi

L’Avulss di Barcellona ha festeggiato quarant’anni di attività con una festa conclusiva in pizzeria in cui tutti i volontari, dai soci fondatori a quelli storici, dagli ex presidenti ai volontari recenti si sono incontrati per ricordare i bei momenti trascorsi insieme, al servizio delle persone bisognose.

“I volontari – come ha affermato la presidente dell’associazione Franca Raimondo – hanno vissuto questi quattro decenni prestando un servizio scelto liberamente e gratuitamente che ha arricchito la loro vita. Oggi a loro voglio dire grazie per questo tempo dedicato alla fragilità dei nostri fratelli anziani, malati, famiglie in difficoltà e minori in diffucoltà. Questa è una festa più privata, tutta per noi, volontari, parenti ed amici. Festeggiamo insieme per tutti questi anni in cui siamo stati fermi e fedeli al nostro servizio, nonostante le difficoltà che, inevitabilmente, la vita ci poneva davanti. Abbiamo saputo ritagliare e trovare il tempo per il servizio di volontariato, ritenuto per tutti noi valore moralmente essenziale per la nostra vita. Questa serata chiude gli eventi che abbiamo realizzato durante il 2025, in forma pubblica, per ricordare questo quarantesimo anniversario”.

Gli eventi organizzati per festeggiare i quarant’anni

Nel 2025 l’Avulss ha celebrato il traguardo dei quattro decenni di attività con varie manifestazioni. A marzo è stata collocata una targa nella sede, dedicata a padre Angelo Tabarelli, promotore e fondatore dell’associazione. Sempre a marzo 2025, festa della donna, è stata donata alla città una panchina, segno della tragedia del femminicidio ai piedi di una scalinata che è stata resa artistica per iniziativa della stessa associazione. A tal proposito, l’Avulss, nel marzo 2023, è stata promotrice di un progetto, voluto anche dall’Amministrazione Comunale, dalle Associazioni artistiche di Barcellona e dalla scuola secondaria di secondo grado “Guttuso” di Milazzo, che segnalava alla città tale orrendo fenomeno. Il progetto è stato realizzato, illustrando con pannelli artistici incentrati sul tema della violenza sulle donne le fiancate della scalinata di via Pantaleo La Rosa, ingresso via Immacolata.

A maggio, in occasione della festa della mamma, è stato presentato il libro “Parlami Madre” del giornalista Nuccio Anselmo, in onore di tutte le mamme che i volontari hanno incontrato nel loro servizio.

I progetti più importanti realizzati

Durante la festa conclusiva, invece, i soci fondatori hanno raccontato brevemente i loro ricordi e il piacere di rimanere fedeli alla loro missione per quarant’anni, ricordando servizi strutturati svolti per anziani, malati, minori, immigrati, famiglie in difficoltà, ma anche progetti specifici rispondenti ai bisogni del tempo, del territorio o a calamità contingenti: centro diurno e notturno per immigrati (primi anni Novanta); progetto di doposcuola pomeridiano nelle scuole pubbliche; progetto L.S.U. nella casa di riposo; dono di strumenti musicali ai ragazzi della parrocchia, su suggerimento del parroco, padre Orazio, in occasione dell’alluvione di Altolia; ospitalità di diciotto ragazzi dell’Aquila in un villaggio turistico per distrarli dalla tragedia del terremoto in Abruzzo.