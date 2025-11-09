Partito Democratico, Partito Socialista e Movimento Città Aperta insieme verso le prossime amministrative

Il Partito Democratico, il Partito Socialista ed il Movimento Città Aperta hanno siglato un patto di coalizione, come primo nucleo di una aggregazione aperta alla partecipazione ed al contributo di tutti i partiti, movimenti, associazioni e singoli cittadini che, in qualunque forma, vogliano condividere un progetto di rottura con il recente passato, di risanamento e rilancio della città in vista delle prossime amministrative della primavera 2026.

Un’alleanza aperta, ampia ed inclusiva, fondata su valori e sulla volontà di costruire un progetto politico-amministrativo chiaro, concreto e sostenibile, capace di affrontare con serietà – senza vane ed irrealizzabili promesse – le molte emergenze ed avviare un percorso di rigenerazione urbana e sociale.

Negli ultimi anni chi ha governato la città non solo non è stato capace di portare alcun beneficio, ma ha peggiorato pesantemente le condizioni di vita di famiglie ed imprese.

Le critiche del Pd all’amministrazione Calabrò

“Mentre si avvicina la primavera del 2026 – affermano i rappresentati dei tre partiti – il risultato, sotto gli occhi di tutti, è che Barcellona è una città senza prospettive di sviluppo economico e sociale, con infrastrutture fatiscenti, sporca e priva dei più elementari servizi per i cittadini”.

Il dissesto finanziario

“L’amministrazione Calabrò è stata capace di aggravare ulteriormente la già difficile situazione finanziaria dell’Ente, arrivando a dichiarare nel 2023 il “dissesto finanziario”, quando appena qualche anno prima aveva assicurato di aver definitivamente risanato il bilancio comunale, millantando di aver messo “i conti in sicurezza”. In realtà, dal momento stesso dell’insediamento ha perpetrato uno spreco immane di risorse pubbliche, basti pensare alla spesa sostenuta per l’energia elettrica, pagata per anni milioni di euro in più rispetto al dovuto, per non aver saputo o voluto avviare una procedura di gara per la scelta di un fornitore sul mercato libero”.

L’abolizione di servizi essenziali per i cittadini

“La totale incapacità di gestire in modo oculato le poche risorse disponibili e di reperirne di nuove, in un periodo in cui tutti i Comuni hanno ottenuto ingenti fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha portato l’amministrazione Calabrò a percorrere la strada più facile per tagliare le spese: abolire i servizi essenziali in danno delle categorie più deboli.

Nel 2025, per il secondo anno, non ci sarà a Barcellona il servizio di mensa scolastica, che per trent’anni ha rappresentato un fiore all’occhiello del Comune”.

I finanziamenti perduti

“All’incapacità di effettuare una programmazione che consentisse di intercettare nuove risorse, l’amministrazione in carica ha aggiunto anche la mancata gestione delle risorse già ottenute dalle precedenti amministrazioni, arrivando a perdere finanziamenti milionari, come quelli di alcuni importanti edifici scolastici, revocati a causa del mancato utilizzo nei tempi previsti”.

L’incapacità di mettere in funzione le infrastrutture esistenti

“Non si è stati capaci neppure di mettere in funzione le infrastrutture realizzate dalle precedenti amministrazioni, come la scuola di Militi e il nuovo mercato ortofrutticolo di C.da Sant’Andrea, diventato ormai una cattedrale nel deserto, danneggiato ed in stato di abbandono da cinque anni, per, ancora, l’incapacità di avviare una procedura per l’affidamento ai grossisti ortofrutticoli cittadini, ad oggi costretti ad operare nel fatiscente ed insalubre mercato di C.da Nasari”.

La mancanza di un bilancio di previsione

“Da tre anni, adesso, il Comune è colpevolmente senza bilancio di previsione, nell’impossibilità, quindi, di programmare interventi, spese e le assunzioni che sarebbero necessarie per riavviare l’apparato burocratico, che si è trovato, in questi anni, oltre che sottorganico, in una situazione di totale abbandono, privo della necessaria guida politica. L’amministrazione Calabrò, infatti, piuttosto che indirizzarne e monitorarne l’operato, non ha perso occasione per scaricare sui dipendenti le responsabilità degli innumerevoli disservizi registrati, dei quali era, invece, unica responsabile”.

“Una città senza identità, direzione e prospettiva”

“L’assenza di una guida politico amministrativa della città si è percepita ampiamente anche su tematiche di interesse generale, come la difesa del diritto alla salute. Non un intervento o una presa di posizione del Sindaco si è avuta in questi anni sulla progressiva spoliazione, di personale e di reparti, dell’ospedale Cutroni Zodda.

Di fronte a questo scenario di degrado e smarrimento, in cui la città ha perso identità, direzione e prospettiva, è necessario reagire con determinazione”.

La necessità di un cambio di rotta