Online la nuova edizione tg settimale 24liveNews

È online la nuova edizione del Tg 24liveNews, condotta da Flaviana Gullì, con la rassegna delle notizie più importanti della settimana da Barcellona Pozzo di Gotto e dal territorio messinese.

In apertura, la cronaca con la sparatoria di Capizzi, costata la vita a un 16enne e l’approfondimento sull’omicidio di Sara Campanella, con l’intervista esclusiva all’avvocato Filippo Barbera sulla laurea alla memoria e la nascita dell’associazione dedicata alla giovane studentessa.

In politica, focus sul rischio esondazione del torrente Longano: approvato il progetto da 6,17 milioni di euro per la messa in sicurezza idrogeologica di Barcellona.

Segue la crisi dei negozi di vicinato, con il commento dell’assessore comunale alle Attività Produttive Salvatore Coppolino, e la sentenza sui buoni pasto per i dipendenti comunali.

Spazio poi all’attualità e alla cultura: dal convegno del PD “Sanità in Sicilia. Criticità & Prospettive” alle panchine letterarie dei Giardini Oasi, passando per l’intervista al maestro Giovanni Mirabile, protagonista nel nuovo album di Caparezza, e per il seminario “La cura psicanalitica” organizzato dal Centro Paul Lemoine.

Chiude il Tg la sezione sportiva, con gli aggiornamenti sul Barcellona Basket e sulla Nuova Igea Virtus, ancora capolista dopo la vittoria contro la Reggina.