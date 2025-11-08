Lions Club Castroreale, al Parco La Rosa screening sulla prevenzione delle malattie dell’apparato respiratorio

Domani mattina presso gli spazi del Parco Maggiore La Rosa, dalle 9 alle 13 si terrà una giornata di screening e consultazione specialistica gratuita, frutto di una sinergia virtuosa con illustri entità del panorama medico-scientifico regionale.

Questo connubio di expertise garantisce un’analisi minuziosa e una valutazione approfondita delle sindromi allergiche e delle disfunzioni immunitarie, con una particolare attenzione alla fascia demografica pediatrica.

L’obiettivo principale è duplice: sensibilizzare la cittadinanza sulla prevalenza e sulla corretta gestione terapeutica delle patologie atopiche e offrire uno strumento di diagnosi precoce per intercettare tempestivamente fenomeni di ipersensibilità che, se trascurati, possono degenerare in quadri clinici complessi e debilitanti.

I medici specialisti, accreditati dalle rispettive Società Scientifiche, saranno a disposizione per anamnesi dettagliate e accertamenti diagnostici preliminari.

Si invita pertanto la collettività a fruire di questa eccezionale opportunità di prevenzione che epitomizza l’azione filantropica e pro attiva del lionismo.