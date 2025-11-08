Convegno PD, “Sanità siciliana in emergenza: servono interventi immediati”

Il Circolo del Partito Democratico di Barcellona rende noto che, a seguito dell’incontro-dibattito del 6 novembre 2025 dal titolo “Sanità in Sicilia – Criticità e Prospettive”, al quale hanno partecipato il segretario cittadino Avv. Gianluca Pantano, il segretario provinciale Avv. Armando Hyerace, gli On.li Calogero Leanza e Valentina Chinnici, insieme agli esperti del settore sanitario e sociale Salvatore Piacentino, Salvatore Chiofalo, Nunziante Rosania, Antonella Russo e Carmelo Costa, è stata approfondita la grave crisi del sistema sanitario regionale.

Dal confronto è emerso che la Sicilia, dopo oltre un decennio di gestione da parte dei governi di centrodestra, risulta penultima in Italia per qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e ultima per numero di infermieri in rapporto alla popolazione, secondo i dati del Ministero della Salute.

Il Partito Democratico denuncia l’assenza di una strategia di potenziamento della sanità territoriale, nonostante quanto previsto dal D.M. 77/2022 che introduce Case e Ospedali di Comunità e centrali operative territoriali efficienti.

Ad oggi, infatti, solo 7 Case di Comunità risultano attivate in tutta la Sicilia sulle 161 previste, e nessuna nel comprensorio di Barcellona P.G. – Milazzo, dove si registrano gravi carenze nei servizi di emergenza e nei presidi ospedalieri.

Particolare preoccupazione è stata espressa per l’inefficienza del servizio 118 nel territorio messinese, che dispone di solo il 25% di ambulanze medicalizzate. In molti casi, gli equipaggi sono composti soltanto da un autista-soccorritore e un infermiere; inoltre, la gestione impropria dei “codici bianchi e verdi” da parte della centrale operativa sottrae mezzi e personale ai casi più gravi, mettendo a rischio la tempestività dei soccorsi.

Ad aggravare ulteriormente la situazione contribuisce la carenza di personale medico e infermieristico, resa ancora più critica dall’offerta di contratti precari da parte dell’ASP di Messina, che scoraggiano i professionisti e mettono a rischio la continuità assistenziale.

Il PD ritiene indispensabile una rimodulazione della rete ospedaliera territoriale, nel rispetto delle linee guida Agenas, con il potenziamento dei presidi di Barcellona e Milazzo, al fine di aumentare la qualità delle prestazioni e garantire maggiore efficienza e tempestività negli interventi di emergenza e urgenza.

Le priorità individuate

– Ospedale di Barcellona P.G.: piena attivazione dei 9 posti letto di Osservazione Breve Intensiva, rafforzamento del reparto di Malattie Infettive e riapertura dei reparti previsti dal piano regionale;

– Ospedale di Milazzo: ampliamento del Pronto Soccorso, adeguato incremento del personale medico e infermieristico, e piena operatività di tutti i reparti previsti per un DEA di I livello.

È stata inoltre evidenziata la gravità della situazione liste d’attesa, ancora troppo lunghe, per visite ed esami specialistici, che costringono molti cittadini a rivolgersi al privato con un inevitabile aggravio economico ed un crescente divario nell’accesso alle cure.

Altro punto critico è rappresentato dalla crisi dell’assistenza psichiatrica, che necessità di interventi urgenti per il potenziamento dei Centri di Salute Mentale, la creazione di centri diurni e l’attivazione di tavoli di ascolto in rete con i servizi sociali e le associazioni di volontariato.

Le priorità d’azione

Al termine dell’incontro, il Partito Democratico ha definito le seguenti priorità d’azione:

Piena attuazione delle Case di Comunità e dei servizi territoriali previsti dal D.M. 77/2022. Rimodulazione della rete ospedaliera secondo le linee guida Agenas, per garantire equilibrio ed efficienza tra presidi, emergenza e servizi territoriali. Assunzioni stabili di medici e infermieri per rafforzare il 118 e gli ospedali del comprensorio. Applicazione integrale delle procedure del Decreto Regionale 30 aprile 2010 per il servizio di emergenza-urgenza. Sviluppo della telemedicina a supporto delle reti tempo-dipendenti e dei reparti privi di specialità dedicate. Riduzione dei tempi di attesa per visite ed esami specialistici, attraverso l’apertura delle agende, la riorganizzazione della domanda e l’incremento dell’offerta pubblica. Investimenti nella salute mentale, con strutture di prossimità e servizi di sostegno alle famiglie.

Sulla base di tali priorità, il Partito Democratico di Barcellona P.G. annuncia la richiesta di un incontro urgente con i vertici dell’ASP di Messina per discutere la riprogrammazione della rete sanitaria territoriale e garantire ai cittadini il pieno diritto alla salute.

Contestualmente saranno attivate tutte le rappresentanze del Partito Democratico a livello regionale per sostenere le presenti istanze nelle sedi istituzionale competenti