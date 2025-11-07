Sanità: Tommaso Calderone chiede Protocollo d’Intesa tra politica e sanità regionale

L’On. Avv. Tommaso Antonino Calderone di Forza Italia torna ad intervenire sul tema della trasparenza nella sanità regionale siciliana, chiedendo un Protocollo d’Intesa che regoli i rapporti tra rappresentanti politici e vertici delle strutture sanitarie.

Attraverso una nota stampa, il deputato ha infatti reiterato la proposta, già avanzata nel luglio scorso, indirizzata all’Assessorato Regionale della Salute, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali e ai rappresentanti delle forze politiche dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Un accordo che Calderone considera ora più che mai necessario e che definisce “un imprescindibile strumento di garanzia volto ad assicurare trasparenza, correttezza e uniformità nei rapporti istituzionali tra esponenti politici e vertici delle aziende sanitarie”, regolamentando gli stessi – a livello regionale e nazionale – “in modo trasparente, uniforme e tracciabile, prevenendo ogni possibile forma di interferenza impropria o condotta suscettibile di alterare la corretta gestione delle risorse e delle funzioni del sistema sanitario regionale”.

Un impegno per la trasparenza

In tal senso, il Protocollo si proporrebbe di “definire modalità formali di interlocuzione, assicurando la piena osservanza dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché la salvaguardia della reputazione e del prestigio delle istituzioni regionali” – afferma Calderone.

La richiesta dell’On. Avv. Tommaso Antonino Calderone

In definitiva, la richiesta sollevata dall’onorevole è quella di istituire nell’immediato un tavolo tecnico, composto dai soggetti istituzionali e politici interessati, per arrivare in tempi brevi alla redazione condivisa del testo definitivo del Protocollo d’Intesa.