Forte tempesta geomagnetica colpisce la Terra: a rischio rete elettrica e satellitare

Una forte tempesta geomagnetica di livello G3 (scala G1-G5) è in corso da circa due giorni, a partire dal 5 novembre, e secondo le previsioni potrebbe perdurare anche nella giornata di oggi.

L’evento, provocato da un’intensa attività solare, potrebbe causare danni alle linee di trasmissione dell’energia elettrica e alle comunicazioni satellitari, come i sistemi di navigazione GPS.

Tuttavia, è molto probabile che, accanto ai possibili disagi, vengano registrate aurore a latitudini più basse rispetto alla norma, che potrebbero regalare spettacoli unici.

Le cause del fenomeno: le valutazioni della Noaa e del prof. Mauro Messerotti

A confermarlo è la Noaa, l’Amministrazione Nazionale statunitense per l’Oceano e l’Atmosfera (National Oceanic and Atmospheric Administration), che ha previsto la durata del fenomeno almeno fino alla giornata di oggi.

Alla base c’è la maggiore attività solare registrata negli ultimi giorni, con numerosi brillamenti solari e espulsioni di massa coronale (CME) che hanno raggiunto il campo magnetico terrestre, provocandone le fluttuazioni.

Il prof. Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste, ha spiegato all’ANSA che il 5 novembre “sono stati emessi 15 brillamenti a raggi X di classe C e 3 di classe M“, mentre ieri “fino alle 9:00 sono stati emessi 9 brillamenti a raggi X di classe C e 1 di classe M”, in una classificazione in cui i brillamenti solari sono identificati in cinque classi (A, B, C, M, X) in ordine crescente di potenza.

Possibili effetti e rischi

Le tempeste geomagnetiche di livello G3 possono comportare:

fluttuazioni o blackout nelle reti elettriche ;

errori di posizionamento nei sistemi GPS e nei voli aerei ;

disturbi alle comunicazioni radio a onde corte ;

e, al tempo stesso, magnifiche aurore polari visibili in aree insolitamente estese.

Secondo gli esperti, non si tratta di un evento estremo, ma di un fenomeno da monitorare attentamente per gli effetti potenzialmente rilevanti su satelliti e infrastrutture tecnologiche.