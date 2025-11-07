Alicudi: riapre la scuola più piccola d’Europa con due alunni

Un nuovo traguardo per le Isole Eolie: riapre la scuola di Alicudi, classificandosi come la più piccola in Europa.

Sono infatti solo due gli alunni della Scuola dell’Infanzia che dipende dall’Istituto Comprensivo “Isole Eolie” della dirigente Patrizia Muscolino, la quale a breve giungerà dalla sede centrale di Lipari per visitare il nuovo presidio scolastico.

I due bambini, un maschietto e una femminuccia di origine marocchina e cugini tra loro, saranno seguiti dal maestro Giuseppe Orazio Fazio e da un collaboratore scolastico.

Raggiungere la scuola dell’isola più piccola delle Eolie non è semplice: da Lipari occorrono circa un’ora e quaranta minuti di aliscafo, e una volta sbarcati bisogna affrontare una lunga salita composta da 357 gradini di pietra.

La riapertura del distaccamento scolastico di Alicudi, comunque, rappresenta un segnale importante per la comunità locale e un passo avanti nella valorizzazione dell’offerta educativa dell’arcipelago eoliano.

*In evidenza immagine di repertorio.