Wicked: la magia a metà – in attesa della seconda parte

Le avventure di Glinda e Elphaba si concluderanno il 19 novembre con l’uscita in sala di Wicked: For Good, ma perché Wicked: Parte I ha avuto così tanto successo?

RECENSIONE DI WICKED: PARTE I

Con Wicked: Parte I, Jon M. Chu riesce a portare sul grande schermo il musical di Broadway che ha ridefinito la mitologia del Mago di Oz, trasformando la Strega Cattiva dell’Ovest in una protagonista complessa, fragile e rivoluzionaria.

Il risultato è un film sontuoso, visivamente ipnotico e interpretato con intensità, ma che paga inevitabilmente la scelta di essere solo la prima metà di un racconto più grande.

Cynthia Erivo è il cuore pulsante del film. La sua Elphaba è una figura tormentata ma mai patetica, una giovane donna che lotta per essere accettata senza rinunciare alla propria natura. La performance canora della protagonista è magistrale: canta con un’intensità che richiama il pathos delle grandi interpreti di Broadway, il suo Defying Gravity è un momento di puro cinema musicale.

Ariana Grande, nei panni di Glinda, è sorprendente nel suo ruolo: gioca con ironia sul proprio personaggio, alternando leggerezza e vulnerabilità. L’intesa tra le due attrici è la chiave emotiva del film: la loro amicizia, costantemente minata da ambizione, pregiudizio e politica, regge l’intero impianto narrativo.

Wicked: Part One non è solo un prequel de Il mago di Oz, ma una riflessione su cosa significhi essere “diversi” in un mondo che celebra l’omologazione. La pellicola è, in fondo, una parabola sull’emarginazione. Elphaba è “diversa” non solo per il colore della pelle, ma per la sua capacità di pensare in modo autonomo in un mondo che chiede conformità.

CIÒ CHE CI SI ASPETTA DAL SECONDO FILM

Il secondo capitolo di Wicked si prepara a espandere l’universo introdotto nella prima parte, approfondendo la complessa relazione tra Elphaba e Glinda. Al centro, i temi della sorellanza, del potere e della libertà personale, già accennati nel precedente film ma ora destinati a trovare pieno compimento.

Wicked: Parte II promette un’esperienza ancora più grandiosa: scenografie spettacolari, una regia ricca di movimento e coreografie, e nuove sequenze musicali interpretate dal vivo, nel segno della continuità con il lavoro vocale e visivo che aveva conquistato pubblico e critica nel primo capitolo.

LA TRAMA

La storia riprende con Elphaba, ormai etichettata come la Strega Malvagia dell’Ovest, in esilio nella foresta di Oz. Emarginata, continua la sua battaglia per la libertà degli animali e cerca in ogni modo di svelare la verità sul Mago. Intanto Glinda, assurta a simbolo della bontà, vive alla Città di Smeraldo, coccolata dalla fama e dal favore popolare, sotto la guida della potente Madame Morrible.

Mentre Glinda si prepara a un fastoso matrimonio con il Principe Fiyero (Jonathan Bailey), resta segnata dalla lontananza da Elphaba. Un tentativo di riconciliazione tra le due fallisce, innescando eventi che cambieranno il destino di Boq (Ethan Slater), Fiyero e Nessarose (Marissa Bode), fino all’arrivo inaspettato di una misteriosa ragazza del Kansas.

Nel cuore del conflitto, tra passioni, identità e responsabilità, Elphaba e Glinda si ritroveranno per un ultimo confronto, consapevoli che la loro amicizia potrebbe cambiare il destino di Oz per sempre.