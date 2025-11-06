San Martino Fest torna a Milazzo, l’8 novembre in Piazza San Papino

Tradizione, musica, buon cibo e solidarietà

Il San Martino Fest, giunto ormai alla nona edizione, si svolgerà sabato 8 novembre nella rinnovata Piazza San Papino a partire dalle ore 18, con lo spettacolo presentato dal giovane cantante Davide Patti.

Patrocinato dal Comune di Milazzo, dalla Città Metropolitana di Messina e dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, il San Martino Fest vedrà la presenza di stand gastronomici con panini con salsiccia, caldarroste, vino e cannoli.

L’evento darà spazio anche alle esibizioni del sassofonista Melsax, del cantautore Marco Amoroso e della “GIUPAS”, l’energica band che dopo sette anni torna nella piazza mamertina per far divertire e accompagnare il pubblico fino a tarda sera.

Il programma

Nel corso della serata, si svolgerà la sfilata delle squadre partecipanti al terzo torneo di calcio “Trofeo San Martino CUP”, al quale parteciperanno le categorie: Esordienti 2013/2014, Primi Calci 2017/2018.

Il torneo si svolgerà sabato 8 e domenica 9 nei campetti di San Papino e vedrà gareggiare 13 squadre di giovanissimi provenienti dall’intera provincia e dalla Calabria:

Gifra Milazzo

Vivi Don Bosco

Football 24

Segato

New Eagles

AGA Messina

Accademia Messina

Città di Villafranca

Academy Sant’Agata

JLS

Sporting Atene

JS Soccer Academy

Messana

L’organizzazione dell’evento sportivo è stata affidata a professionisti del settore: “ABC Football” con Gifra Milazzo e l’Associazione San Martino Fest. L’obiettivo è quello di dare maggiore visibilità al torneo e valorizzare al meglio la tradizionale Festa di San Martino.

Intorno alle 20, si terrà la cerimonia di consegna delle tre borse di studio finanziate con i fondi raccolti nella precedente edizione, ai tre studenti del Liceo “G.B. Impallomeni”: Grindi Sirin, Calogero Giorgio e Foti Natalia, vincitori del bando pubblicato dall’istituto milazzese e dall’Associazione Culturale.

Anche quest’anno, l’incasso dell’intera manifestazione sarà destinato al sostegno di famiglie in difficoltà e di bambini e ragazzi nel loro percorso di studi, scolastico e universitario.

A conclusione dell’evento, si procederà all’estrazione dei premi della Lotteria: