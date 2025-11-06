Gaetano Signoriello eletto Presidente Simeu Sicilia

La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Papardo si congratula con il Dott. Gaetano Signoriello per il suo incarico di Presidente Simeu Sicilia, Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza.

L’associazione è aperta agli infermieri, ai medici e alle altre figure impegnate in pronto soccorso. Persegue finalità di interesse generale e utilità sociale nel realizzare l’attività di ricerca scientifica e di formazione del personale sanitario operante nel sistema dell’Emergenza.

Il Dott. Signoriello, Dirigente Medico del M.C.A.U., mette in risalto l’importanza di incrementare la ricerca scientifica. Il Centro studi produce e coordina ricerche, analisi, documenti e linee guida sui temi principali dell’ambito scientifico di interesse sociale.

La sua organizzazione è pensata per massimizzare l’attività di ricerca con il fondamentale supporto di tutto il Consiglio Nazionale Simeu.