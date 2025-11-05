Novant’anni fa la scomparsa dell’archeologo Paolo Orsi. Illustrò la necropoli di Pozzo di Gotto

L’8 novembre 1935, novant’anni fa, moriva a Rovereto, città dove era nato il 17 ottobre 1859, l’archeologo di fama mondiale Paolo Orsi.

Biografia di Paolo Orsi

Giunto in Sicilia nel 1888 come Ispettore degli scavi e musei, nel 1891, assunse l’incarico di Soprintendente alle antichità e belle arti e Direttore del Museo di Siracusa. Iniziò così una puntuale ricognizione della Sicilia orientale, recandosi spesso anche in Calabria, conducendo ricerche archeologiche pionieristiche e fondamentali, riguardanti la preistoria, il periodo greco, romano e bizantino.

Per ricordare la sua figura e la sua opera, da maggio 2025, e fino al febbraio 2026, è in corso la mostra itinerante “Paolo Orsi. Da Akragas a Zancle”, curata da SiciliAntica che sta toccando circa trenta comuni siciliani dove operò l’archeologo. A Messina la mostra si è svolta dal 14 al 18 ottobre.

Le ricerche di Vincenzo Cannizzo sulla prima necropoli sicula della provincia di Messina

Per quanto riguarda Barcellona Pozzo di Gotto, Orsi illustrò, sulla scorta delle ricerche del professore Vincenzo Cannizzo, la prima necropoli sicula della provincia di Messina, denominata di Pozzo di Gotto, situata tra Monte Risica e Colle Cavaliere, dandone comunicazione sul “Bullettino di Paletnologia Italiana” del 1915.

Cannizzo era nato a Licodia Eubea nel 1869, si era formato archeologicamente con Paolo Orsi a Siracusa, con cui collaborò in diverse occasioni, divenendo ispettore Onorario ai Beni Culturali. Nel 1908 ricevette l’incarico di insegnamento a Castroreale. L’Orsi lo invitò quindi a studiare la campagna circostante alla sua residenza.

Cannizzo rintracciò questa necropoli, oggi pressoché distrutta, con tombe a cella rettangolare e a forno, scavate nel calcare roccioso, e risale, secondo l’Orsi, all’VIII secolo a. C. Per la prima volta è stato constatato un caso di cremazione, assolutamente nuovo nel rito funebre siculo. “La spiegazione – secondo lo studioso – può essere data dalla circostanza che, cronologicamente, la necropoli di Pozzo di Gotto è contemporanea all’apparizione delle prime colonie greche in Sicilia che fecero conoscere l’uso della cremazione”. I reperti ritrovati nelle tombe furono trasportati inizialmente a Castroreale e successivamente a Siracusa, dove furono disegnati da Rosario Carta, uno dei collaboratori di Orsi.

La descrizione di Orsi della necropoli di Pozzo di Gotto

Nella descrizione di Orsi si legge che la necropoli si trova adagiata sul dorso di una collina denominata Oliveto, attigua all’abitato di Pozzo di Gotto, volta a nord-est. Forse si tratta di Monte Risica. A questo punto è probabile che le tombe attualmente visibili in prossimità di Villa De Luca non appartengano a questa necropoli, trovandosi lontane dal luogo indicato, e non sono esposte a nord-est.

In nessuna delle carte dell’IGM da me consultate, a partire da quella del 1872, risulta il toponimo Oliveto. Non figura neanche nella cartografia più dettagliata, in scala 1:4000 (realizzata tra il 1936 – il Duomo di San Sebastiano risulta già demolito – e il 1956 – c’è ancora il campanile di San Vito), dove risulta, in una zona appena più a monte e verso Pozzo di Gotto, anche il toponimo Contrada Grotticelle. Essendo la carta successiva alla scoperta del 1914, probabilmente rispecchia proprio la realtà del luogo con la presenza di tombe a “grotticella”.

Dopo la scoperta di Orsi la ricerca archeologica nel territorio barcellonese rimase praticamente ferma, fino a quando, nel 1967, nella frazione Maloto il poeta del luogo Carmelo Famà rinvenne in una grotta antichi reperti archeologici. La scoperta interessò subito l’architetto/archeologo Pietro Genovese che intraprese una serie di ricerche sul territorio, culminate con il ritrovamento, nel 1974, dei resti di una fortificazione sulla sommità di Monte Sant’Onofrio, presso Acquaficara, che vide anche un intervento di scavo da parte della Soprintendenza di Messina.