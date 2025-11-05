Lutto a Barcellona: oggi i funerali del Giudice Franco Cassata

Un lutto profondo ha colpito la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto nella giornata di ieri. Si è spento all’età di 86 anni il Giudice Dott. Antonio Franco Cassata, magistrato di rilievo e cittadino molto stimato.

I funerali

I funerali si terranno oggi, mercoledì 5 novembre, alle ore 15:30, presso la Basilica di San Sebastiano a Barcellona Pozzo di Gotto.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’ex Procuratore Generale. La comunità barcellonese si stringe attorno ai familiari del magistrato in questo momento di dolore, ricordando in lui un esempio di dedizione, competenza e integrità.