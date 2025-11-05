Lutto a Barcellona, il saluto del Museo Etnostorico “Nello Cassata” al suo fondatore

Un profondo cordoglio ha avvolto la città di Barcellona Pozzo di Gotto per la scomparsa del Giudice Antonio Franco Cassata, spentosi ieri intorno a mezzogiorno nella sua abitazione, all’età di 86 anni.

A poche ore dai funerali, in programma oggi, mercoledì 5 novembre, alle 15:30 nella Basilica di San Sebastiano, è arrivato anche il toccante messaggio di addio da parte della grande famiglia del Museo Etnostorico “Nello Cassata”, da lui fondato e curato con passione per oltre trent’anni.

In una lunga e commovente lettera, i collaboratori del museo hanno espresso tutta la gratitudine verso colui che ha dato vita a quello che si è qualificato, nel corso degli anni, come un’importante punto di riferimento culturale per l’intera comunità barcellonese.

“Oggi, nel dolore più profondo che accompagna la sua scomparsa, tutti noi, collaboratori del Museo Cassata, sentiamo il bisogno di dire grazie.

Grazie al nostro caro Giudice Franco, fondatore del Museo, punto di riferimento, maestro nel senso più nobile e profondo della parola, ma soprattutto, padre affettuoso di tutta la grande famiglia che è il Museo Cassata di Barcellona P.G.

Trenta anni fa, lei dava vita a questo grande sogno: quello che sarebbe poi diventato non solo un luogo di storia e cultura, ma la casa delle nostre anime, dove ogni oggetto è vivo e racconta la sua storia e la grande dignità del nostro popolo. In questi giorni avremmo dovuto celebrare tutti insieme il trentennale dell’apertura, quanto ne abbiamo parlato, una grande festa come l’avevamo immaginata e tanto desiderata. Mai avremmo pensato che, invece, ci saremmo ritrovati a ricordarla nel più ossequioso dei silenzi, con un grosso nodo in gola, gli occhi pieni di lacrime e il cuore colmo di riconoscenza.

Lei, Giudice caro, ci ha accolti, istruiti, guidati con la fermezza e la pazienza di un buon padre di famiglia. Ci ha insegnato a guardare oltre le cose, a capire il valore della memoria, a rispettare le radici di ognuno di noi. Giudice caro, ci hai fatto crescere professionalmente ed umanamente.

Ci mancherà il suo vocione che riempiva quelle sale, ci mancheranno anche i suoi rimproveri bonari, la sua ironia contagiosa. Ci mancherà vederla camminare tra quelle stanze con il suo solito sguardo attento e amorevole a controllare che tutto fosse in ordine, che ogni cosa raccontasse al meglio la nostra storia. Guardi, non lo dica a nessuno lassù, ma ci mancherà anche il suo mitico dito indice strisciato sui reperti per misurare il grado di polvere ivi raccolta e, al nostro certosino controllo, sfuggita. E come dimenticare quel suo familiare vocione quando, molto pacatamente, urlava “Nelluccioooooo”, pronto a ricevere nuovi ospiti, a donare parole, ricordi, aneddoti e tanti sorrisi.

Era un uomo di grande cuore, generoso, attento, sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno. Dietro quella figura autorevole si nascondeva un’anima buona, un uomo che ha donato più di quanto abbia detto. Ha fatto del bene in silenzio, come solo i grandi sanno fare.

Oggi ci sentiamo orfani, senza la sua guida, ma forti dei suoi insegnamenti. Ci ha trasmesso il dovere di custodire la bellezza della memoria e noi glielo promettiamo: continueremo e ci impegneremo a far vivere il suo sogno, con rispetto, dedizione e profondo senso di appartenenza a quella meravigliosa istituzione museale.

Sarà difficile, certo, ma quando il Museo riaprirà i suoi battenti, speriamo molto presto, siamo certi che lei sarà lì, accanto a noi, sorridente, forse anche mugugnando come faceva quando qualcosa non le piaceva, ma sempre fiero ed orgoglioso dei suoi ragazzi.

Lei continuerà a vivere in ogni oggetto che ha sottratto all’oblio del tempo, in ogni nostro racconto che risuonerà tra quelle pareti. Continuerà a vivere nei ricordi dei suoi tanti amici, nei sorrisi stupefatti dei bambini che verranno a trovarci e scopriranno quel mondo sconosciuto che lei ha tanto amato e, soprattutto, nel cuore di ognuno di noi che non smetteremo mai di sentirla accanto. Grazie di averci accolto nella sua grande Famiglia e grazie di averci lasciato il dono più prezioso, l’esempio di una vita spesa con passione, cuore e generosità.

Con affetto infinito, i suoi collaboratori e gli amici del Museo Etnostorico “Nello Cassata” di Barcellona Pozzo di Gotto”.