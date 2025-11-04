Morte del Giudice Cassata, il cordoglio dell’Amministrazione Comunale

Con una nota ufficiale, l’Amministrazione Comunale ha diffuso il cordoglio per la dipartita del Giudice Franco Cassata che riportiamo integralmente di seguito.

“Il Sindaco, Avv. Giuseppe Calabrò, la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, Dr. Angelo Paride Pino, manifestano il cordoglio di tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto per la morte del Dr. Antonio Franco Cassata.

Già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte l’Appello di Messina al culmine di una

lunga carriera in magistratura, oggi ci lascia una figura di spicco della società civile barcellonese,

appassionato promotore di cultura ed anima poliedrica di tanti eventi. che con la sua instancabile attività per decenni ha profondamente contribuito a mantenere vivo il tessuto sociale e culturale della città.

Raccolto dal padre Nello il testimone della passione per la ricerca etnologica, sotto la sua guida e

sorretto dalla sua inesauribile opera di ricerca il Museo Etnostorico “Nello Cassata” di Oreto è cresciuto fino a diventare uno dei più importanti siti etnoantropologici d’Italia, in cui sono custoditi circa migliaia di reperti e ricostruite decine di botteghe d’arti e mestieri antichi utili a trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza di un mondo che oggi non c’è più, di usi e costumi passati, di tradizioni in cui la nostra società comunque affonda le sue origini.

Ai familiari del Dr. Antonio Franco Cassata sono rivolti i sentimenti di partecipazione

dell’Amministrazione comunale e della comunità barcellonese.”