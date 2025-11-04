Milazzo: la Polizia arresta un barcellonese per resistenza a pubblico ufficiale

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Milazzo hanno arrestato in flagranza di reato un ventiseienne barcellonese per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti che hanno portato all’arresto

Due operatori della volante del Commissariato di Polizia, impegnati in posto di controllo nella zona della Spiaggia di Ponente, hanno intimato l’alt ad un’autovettura che procedeva con andatura irregolare e repentini sbandamenti. Nonostante ciò, il conducente non si è fermato, dandosi alla fuga.

Gli agenti hanno dunque iniziato a inseguire l’auto per alcuni chilometri, fino a quando il mezzo in fuga è andato a sbattere contro una vettura in sosta. La velocità talmente elevata ha inoltre causato il danneggiamento di un secondo veicolo, parcheggiato nelle vicinanze.

Una volta fermato, il conducente ha rifiutato la richiesta degli agenti di sottoporsi al test tossicologico; inoltre, è risultato sprovvisto di patente di guida, revocata per alcune violazioni al codice della strada. Ulteriori accertamenti hanno permesso di constatare che lo stesso riporta contestazioni per guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti.

Il giovane è stato quindi condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale è stata confermata la predetta misura restrittiva.

Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per le infrazioni al codice della strada commesse alla guida del veicolo durante la fuga.