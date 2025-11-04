Lutto a Barcellona: è morto Franco Cassata

Oggi, nella sua abitazione di Barcellona Pozzo di Gotto, intorno alle ore 12:00, è venuto a mancare all’età di 86 anni l’ex Procuratore Generale dr. Antonio Franco Cassata.

In questo triste momento ci stringiamo alla famiglia, agli amici e ai colleghi nel ricordo della sua figura e del suo percorso professionale. I funerali verranno celebrati nei prossimi giorni: i dettagli saranno comunicati appena disponibili.

Ai familiari va il nostro più sentito abbraccio e le condoglianze per questa perdita così dolorosa.

Biografia e carriera

Il dr. Cassata, nato il 5 ottobre del 1939 e vissuto con radici profonde nel territorio di Barcellona P.G., ha dedicato gran parte della sua carriera alla magistratura, ricoprendo ruoli di vertice nel distretto della Corte d’Appello di Messina.

Il suo ingresso in magistratura risale al 1971; ha assunto le funzioni di consigliere d’appello e di Cassazione rispettivamente al 1980 e 1986. Ha lasciato la magistratura nel marzo del 2013, mentre pendevano su di lui due procedimenti disciplinari del CSM per incompatibilità ambientale e funzionale.

Per molti anni ha fatto parte della “Corda Fratres”, fondata a Barcellona Pozzo di Gotto il 23 giugno del 1944 ed è fondatore del Museo Etnostorico “Nello Cassata”.