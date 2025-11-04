Brolo, arrestato 33enne per maltrattamenti in famiglia

Questa mattina, gli agenti della Compagnia dei Carabinieri di Patti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un trentatreenne residente a Brolo, per maltrattamenti in famiglia, nello specifico nei confronti della compagna dal mese di dicembre 2022 ad oggi, anche in presenza dei figli minori.

L’ordinanza è stata emessa dal Gip di Patti, Dott. Andrea La Spada su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini

Dalle valutazioni del Gip è emerso che l’indagato teneva reiterate condotte vessatorie e violente nei confronti della compagna, tali da generare nella stessa uno stato di timore, frustrazione e ansia che spesso la costringevano ad abbandonare l’abitazione.

Le indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso di acquisire elementi di gravità indiziaria tali da ottenere dal Gip la misura cautelare della custodia in carcere.

La pericolosità sociale dell’indagato

Il Giudice delle indagini preliminari, condividendo le risultanze investigative ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale dell’indagato, evidenziando come le condotte tenute integrino un quadro di abitualità e gravità nei maltrattamenti commessi in ambito familiare.